Los puntos sobre las uves | Villarejo, no lo cuentes todo

A estas alturas de la película no estoy completamente seguro de no haber hablado nunca por teléfono con Villarejo. De hecho, aún en el improbable caso de que Villarejo haya mostrado el menor de los intereses por conversar conmigo, de lo que no estoy nada seguro es de que no me haya grabado vaya usted a saber qué conversación. El día que puse verde a los políticos habituales (bueno no, eso lo hago por escrito cada semana), el día que largué demasiado sobre mis mejores amigos, el día que proclamé al mundo que Francina Armengol me ama en secreto, o cuando revelé en petit comité que la jeta del alcalde de Palma es casi comparable a la jeta del alcalde de Madrid, justo antes de que todo el mundo dijera lo mismo. Espero, en fin, Villarejo, que esas grabaciones las hayas perdido, perillán. No lo cuentes todo.