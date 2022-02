Un vermut d’hivern envellit dins botes de brandi

Bufa bon vent per a Bodegas Suau. La firma crea nous productes, perfecciona els que té, fa noves aliances i millora les instal·lacions. Fa devers 10 anys, David Álvarez Barceló va agafar el comandament de l’empresa, que camina al bicentenari del seu naixement, i des de llavors hi ha posat el seu segell particular. La darrera novetat és El Mallorquín, un vermut per prendre a l’hivern, que ha estat concebut per Xisco Albertí, conegut per ser un dels integrants de l’estudi de disseny i comunicació Planta Baixa; que a més és un dels socis fundadors de La Vermutera, juntament amb Alejo Mira. Aquesta distribuïdora es va crear el 2015 en ple reviscolament de la moda de prendre vermut (un costum que mai no ha arribat a desaparèixer). Uns anys més tard, el 2019 va crear dos vermuts amb el celler 7103, de Tià Ordines i Pep Cànaves: No passis pena i Te dic coses.

L’experiència i el resultat varen ser tan satisfactoris que per les festes de Sant Antoni d’ara fa dos anys, va sorgir la idea de fer un altre vermut. Aleshores era època precovid a Mallorca, i el nou projecte es va començar a gestar durant un dinar en el restaurant Aromata de Palma, en el qual s’havien reunit Albertí, Álvarez i Emili Garcia, alma mater de l’associació gastronòmica Agastromed. Durant el confinament, posaren a envellir devers 30 litres de vermut Te dic coses dins botes de brandi Suau. Cada mes, el tastaven fins que varen veure que passat mig any el vermut quedava redó. El resultat agradà tant, que Albertí i Álvarez es proposaren repetir l’experiència, aquesta vegada amb vi del celler Mortitx (Escorca-Pollença), de la varietat Malvasia. Per elaborar-lo, n’enviaren 500 litres a Bodegas Jaime (Saragossa), d’on surt el vermut Turmeon. Allà l’han preparat amb una vintena de botànics mediterranis (donzell, romaní, herballuïsa, canyella, anís estrellat, etc.). Després, l’alcohol ha tornat a l’illa on ha reposat sis mesos dins botes de roure americà, on anteriorment hi va envellir brandi Suau de 15 anys, uns recipients que tenen una antiguitat de 40 anys.

El resultat és un vermut per prendre durant l’hivern, dins copa petita i a temperatura ambient. És fosc, dens i sedós en boca, aromàtic, i no embafa gens. El nom triat és El Mallorquín, en honor al vaixell amb el qual Joan Suau i Bennàsser (fundador de Bodegas Suau) transportava alcohol des del Carib fins a la nostra illa mediterrània. El disseny de l’etiqueta és obra d’Albertí i consisteix en una vela en honor a la nau. A més, hi ha esmentat el primer carregament que va fer el Mallorquín l’any 1837, concretament a Barcelona, en el qual hi duia porcs negres, flassades, cotó i ametles. El resultat és tan bo, que Álvarez no descarta elaborar-lo en un futur al Pont d’Inca (Marratxí), on hi ha la seu de Bodegas Suau.