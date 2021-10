Perdón por la indiscreción | Una noche con el príncipe

Que el tiempo coloca a todo el mundo en su sitio suena bonito pero no se cumple siempre. Lo que sí acaba resultando una verdad irrefutable es que hay gente que nace con clase y gente clasista que se hace con el paso de los años y que bastan apenas unos días de diferencia para que esta cronista social -o lo que sea que soy- se reafirme en su teoría que no vale el que más tiene (económica o profesionalmente hablando) sino el que menos presume. Ya dijimos que el Mallorca Country Club del empresario alemán Edwin Weindorfer, nos iba a dar durante este año grandes alegrías y sigue sin defraudar. Si ya vivimos la que fue la fiesta del verano con motivo del Mallorca Championships, este nuevo encuentro, realeza mediante, fue lo más. Al lío.

De tú a tú

Si hablamos de rey campenchano seguro que se les viene a la cabeza el emérito don Juan Carlos, pero le pisa los talones con fuerza el príncipe Alberto. Vale que la monegasca no ha sido nunca la monarquía más «normal» del panorama real, pero sí es la que más presencia en alfombras roja posee: ya saben, glamour de Mónaco. Así que nos plantamos el pasado viernes 2 de octubre a las puertas del club para ver con qué carácter nos recibía el hijo de Rainiero y Grace Kelly y nos encontramos con una conversación casí de tú a tú -nunca al nivel de Carlos Moyà, eso sí, que saludó a Alberto de Mónaco con un «¿qué tal todo?» que denotaba que habían compartido algún que otro sarao anteriormente-. ¿Cómo está Chàrlenne?, lanzamos esperando un revés. «Está mucho mejor, también los niños se encuentra bien», respondió el príncipe con una sonrisa. Antes ya había saludado en español y posado con todo aquel que se encontraba en la fiesta exclusiva. «No es la primera vez que estoy aquí en la isla; de hecho, vine cuando no habías ni nacido», nos contó a modo de anécdota. Divertido, como decimos, y muy a gusto, pues entre el mundo del tenis y el pádel se siente muy cómodo, no fue el único en posar en el photocall. Luis Nigorra, director de la Asociación Española de Campos de Golf; Francisco Vila, consejero delegado de Arabella Hoteles e Inversiones; Einar Skjerven, CEO del grupo que lleva su nombre o Juan Miguel Ferrer, CEO de Palma Beach, también disfrutaron del menú servido por Maca de Castro. Discreta, en un segundo plano, Corinna Schumacher. La mujer del expiloto de Fórmula 1, Michael, quiso pasar desapercibida. No quería preguntas indiscretas.

El renacer de Porto Pi

Si de algo se ha hablado también esta semana ha sido del gran estreno del remodelado centro comercial Porto Pi. Bajo el lema, El placer de estrenar, se desarrollaron una serie de actividades que incluyeron concierto en directo de la mallorquina Chenoa -que solo habla de su vida privada en el ¡Hola!-, showcooking con Toni de Pascual y la inauguración del espacio The Showroom, nuevo rincón de moda y belleza con interiorismo de Victoria Fuster y la profesionalidad de la estilista Lorena Fernández. Un placer reencontrarnos con modelos como Paulina Paffenholz, Karina Kondratenko, Alba Mayans o Marcos Martínez. ¡Muchos éxitos en esta nueva etapa... y muchas ventas!

Gota d’oli de Mallorca a los comercios

No podrían haber elegido mejor. El Consell de Mallorca, con su presidenta Catalina Cladera, y la DO Oli de Mallorca, han querido premiar al personal de los comercios de alimentación con la Gota d’Oli 2021 dada su implicación durante la pandemia. María Carzorla, Gloria Escudero y Aina Moyà , en nombre de los distinguidos, recogieron el galardón entre aplausos.

XII edición del rastro de la Fundación RANA

Otro de los mercadillos solidarios que ha podido volver a celebrarse tras las pandemia ha sido el de la Fundación RANA, encabezado por su secretaria, Patricia Moliné. En esta su XII edición, con sede en el Parc de la Mar, se recaudaron fondos para realizar campañas para concienciar sobre la importancia de la prevención del abuso a los menores de edad. Fue un placer saludar a las colaboradoras habituales de la entidad, como Anja Montag, Claudia Ziros, Hollis Veneman, Pilar Santamaría o Aina Maria Duran. Un enorme gracias también a los voluntarios que hicieron posible el éxito del rastrillo.