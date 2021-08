Dionís a taula | De treballar a un despatx a gaudir de la feina

Saber què volem fer a la vida no sempre és fàcil. De vegades els corrents ens empenyen cap a una banda; en altres ocasions, ens deixam arrossegar; i en altres moments podem ser nosaltres els que agafam el timó per dur la barca on realment volem arribar. Pens que a Llorenç Perelló Serra li ha passat una cosa semblant. Com molts de mallorquins, té arrels pageses (els seus padrins), però es va dedicar a dur la gestió d’empreses i negocis durant vint-i-dos anys. Atès que sempre s’ha sentit atret pel camp (també sempre li ha agradat tot allò relacionat amb l’aviram) va començar a cultivar vinya l’any 1999, concretament mitja hectàrea, fins que a dia d’avui en té deu, totes situades al mateix redol de Muro: a devers 500 metres de l’Albufera. Així va crear el celler Butxet, una marca que remet al seu origen, concretament al malnom familiar.

Ara fa tres anys, Perelló va decidir fer un canvi vital i va traspassar la gestoria. Així ha passat de treballar a un despatx a gaudir de la feina i de la terra. Comenta que la gestió és allò més oposat al vi: «quan una persona acudeix al gestor, hi va a sofrir perquè sap que ha arribat una carta d’hisenda o que ha de pagar l’IVA o la seguretat social. En canvi, quan agafes una carta de vins saps que l’experiència que viuràs serà per passar-ne gust».

Quasi tots els vins que elabora són negres. Amb alguns d’aquests, ha guanyat diverses medalles i guardons. De blanc, només en fa un. Es diu Va de Blanc i el va començar a elaborar l’any 2009. El protagonista d’avui és de l’anyada 2020 i està fet amb el raïm Giró Ros (34%), Premsal (33%) i Chardonnay (33%). Té una criança amb els seus pòsits durant mig any, dins dipòsit d’acer inoxidable. Ara bé, un 5% del Giró Ros el separa i fa que evolucioni durant quatre mesos en botes noves de roure francès. Posteriorment, en fa el cupatge amb la resta de varietats. És un vi gastronòmic, de color groc palla, lluent i fresc. Hi destaquen les aromes de flors blanques. En boca té un punt mantegós, una mica llarg, de manera que també pot anar bé per servir-lo durant l’aperitiu.