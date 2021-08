Dionís a taula | L’únic aperitiu fet amb Malvasia de Banyalbufar

Una de les novetats que presenta l’estiu de 2021 és el vermut Tímbola, l’únic elaborat 100% amb Malvasia de Banyalbufar. La idea és de Jaume Albertí i Albertí, bon coneixedor d’aquesta varietat recuperada als anys 90 del segle passat. Se’l pot considerar un expert perquè és l’autor del llibre Malvasia de Banyalbufar. Història i present d’una recuperació, juntament amb, Ramon Rosselló.

El raïm per elaborar-lo prové de ca seva, concretament de les finques situades a Can Font - Can Gelabert, uns bocins de terra que plegats sumen 3.000 metres quadrats. Albertí parla de la dificultat de cultivar a pobles de la Serra de Tramuntana: «Són minifundis, petites porcions difícils de conrear, que molts cuidam no per fer-nos-hi rics ni per fer-hi un gran negoci, més aviat ho feim amb un esperit romàntic, entès com a manera de cuidar el paisatge i no tenir-ne pèrdues».

De fet, Albertí és historiador i periodista, però treu temps dels moments d’esbarjo per cuidar la vinya. Per elaborar aquest vermut ha comptat amb la implicació d’un bon coneixedor, de Josep Maria Natta, i s’hi han usat només tres botànics: donzell, camamil·la i flor de taronger, tots tres naturals, res d’essències ni perfums. El resultat és un vermut per prendre ben fresc, de groc pàl·lid, amb notes principalment de donzell, que respecten la personalitat de la Malvasia, i reminiscències que remeten a la vainilla, de pas en boca avellutat.

La imatge triada per il·lustrar l’ampolla té un toc retro i remet a una artista dels anys 20, que es recorda com a un període feliç, de creixement econòmic i durant el qual les dones començaren a tenir un paper actiu tant socialment com políticament.