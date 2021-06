Entrevista virtual | Toni Cantó: «igual acabo en ERC...»

¿Qué tal don Antonio?

Atareado

¿Preparando algún papel?

Preparando un papelón.

¿Una gran obra teatral? ¿Una gran película?

No es exactamente ninguna de las dos cosas, pero más o menos.

Se lo decía porque como ha dejado usted la política, tendrá que volver a trabajar...

No me diga esas cosas que me mareo.

Pero Ciudadanos aseguraba que no había que entrar en política para quedarse...

Olvida usted que yo ya no estoy en Ciudadanos.

¿Y en qué partido está usted ahora?

Al paso que vamos, igual acabo en Esquerra Republicana de Catalunya... perdón, de Cataluña.

¿Entonces no está usted en el PP?

Soy independiente...

¿Independiente? No si al final va a ser verdad lo de Esquerra Republicana...

Ya le digo.

¿Y de qué depende su dependencia?

De que Ayuso me deje de tomar el pelo y me ponga donde merezco.

Hombre, ella intentó que fuera usted diputado en la Asamblea de Madrid...

Lo que no es justo es que los del PSOE recurriesen una trampita de nada. Los del PSOE son gentuza sin principios.

No le voy a negar yo eso, ¿pero a qué principios se refiere usted?

A uno fundamental, el que dice que entre bomberos no nos pisamos la manguera, hombre ya.

¿En dónde se ha encontrado usted mejor, en UPyD, en Ciudadanos o en el PP?

En 7 Vidas, lo que pasa es que estaba peor pagado.

En el fondo lo de la política tiene algo de actuación dramática...

En mi caso, y a tenor de lo que se está riendo la gente, se trata de comedia. Y de las gordas.

No fue usted a la toma de posesión de Ayuso

Ella no me hace consejero y yo no voy a su toma de posesión, Estaríamos buenos.

¿Igual a ella se la trae floja que usted no haya ido’

No lo creo. Yo soy un político muy importante.

En eso tiene usted razón...

Eso dígamelo sin reírse... si puede.