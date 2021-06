Perdón por la indiscreción | (Breve) toma de contacto

Treinta segundos dan para mucho. Lo sabemos muy bien los periodistas que nos ponemos delante de una cámara y explicamos a los espectadores qué ha ocurrido en medio minuto; a veces, incluso en menos. En treinta segundos podemos despedirnos para siempre o decir un te quiero. Esos treinta segundos pueden parecer pocos, según quien los cuente, o muchos, según quien los sufra. O puede que se cuelan en la cabeza, como una especie de síndrome del papel en blanco que sufre el escritor cuando se encuentra solo, incapaz de hilvanar unas líneas y el reloj suena cada vez más fuerte. Tic, tac. [Vea aquí la galería].

Se ha hablado mucho estos días de esa «breve toma de contacto» entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (por cierto, parece que el despacho en Marivent tendrá lugar el 9 de agosto) y el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden en la cumbre de la OTAN celebrada en Bruselas y en lo poco que han podido servir. Y a mí me sigue pareciendo que 30 segundos son una eternidad. Hay quien se enamora de un sabor en ese tiempo; o de una canción; o de un lugar que acaba convirtiéndose en un idilio que nunca acaba. Todo en 30 segundos. Como el flechazo que el exembajador de los EEUU en España, James Costos sufrió con Mallorca. Ya sabemos que ha pasado un par de días alojado en Belmond La Residencia, en Deià, tras un año sin poder venir hasta el archipiélago, y ahora les adelantamos que su intención es volver a la isla a finales de verano. No parece que se vaya a alojar en la casa que arrenda Marieta Salas en la Serra de la Tramuntana, sino que lo hará en la casa de unos amigos en Formentor. De momento, este pasado viernes ofreció una fiesta en su casa de Madrid, a la que asistieron numerosos vips y, de nuevo, mostró su pasión por la gastronomía balear sirviendo queso de Mahón-Menorca y sobrassada de Ramaders Agrupats, así como bebidas espirituosas de Licors Moyà: su vermut Rumbo, la Ginebra Balearic y las hierbas Premium.

Ya les adelantamos que la Embajada de la India en España había decidido celebrar en Palma el Día Internacional del Yoga. Será mañana lunes, a las 9 horas, en Es Baluard y contará con la asistencia del embajador Sanjay Verma. Más cosas que han llegado. Oddity, cuyo CEO es Miquel Morro, acaba de inaugurar su primera concept store en Palma, en la calle Unió. La firma mallorquina acercará al público las colecciones de calzado más actuales con 3 marcas europeas: Twest, Bueno y Fantasy Sandals.

La luz de Adrover

Hemos vivido una semana repleta de eventos artísticos. Comenzamos con ART Palma Summer. De vuelta a las galerías, vibramos con la propuesta del diseñador Miguel Adrover y su exposición basada en su estudio sobre la luz. Sobrecogedora. No se la perdieron las principales autoridades de las islas. En ABA ART LAB, recibiendo como siempre, las hermanas Alejandra y Maribel Bordoy. Cerquita de allí, la propuesta de la galería Fran Reus, con Over The Boderline y After. Allí charlamos con Belén Martínez y Mar Juan. El sábado, en los jardines de La Misericòrdia, turno para el Palma Mercat d’Art, con 16 artistas tanto locales como internacionales. Saludamos a Álex Ceball, Victoria García o Leticia María.

Sabor con origen

No podemos más que aplaudir a aquellos jóvenes que se arriesgan y se aventuran a arrancar proyecto. Pere Joan Rotger, Joana Fiol y Jorge del Castillo celebraron la inauguración de Origen by Medifresco, una tienda gastronómica gourmet que ofrecerá el servicio de los ‘meal kits’. Te llevan a casa una recenta y los ingredientes para hacerla. Estuvieron arropados por Nadia Nemer, Cristina Ortega o Carlos Torres.

Y un último apunte. Ya conocemos protagonista, día y hora de la próxima Cenas Adivina que organizan María Antonia Reus y Anna Noguer. Será la periodista gastronómica Marta Simonet y tendrá lugar en la Finca Binigual el 1 de julio. La anterior, en el mismo lugar, contó con la charla de la coach financiera Nieves Villena y vimos a Clara Ramón, Elena Coromina, Falco Lorenzo o Laura Canals.

Valor e historia de 26 empresarios

La Asociación de industriales de Mallorca -ASIMA- presentó hace unos días el segundo libro de su serie Empresarios con valor, una publicación que recoge 26 experiencias personales de empresarios de los Polígonos de Son Castelló y Can Valero. El acto tuvo lugar en Trui Teatre y contó con Francisco Martorell, presidente de ASIMA, como anfitrión. Entre los invitados, Carmen Planas, de CAEB o Vicente Jábega, director territorial de Banca March.

Algo se mueve (y muy bien) en A Store

A Store, espacio físico retail que se encuentra en Port Adriano, cierra el círculo de las historias creadas desde la consultoría de storytelling de Anuska Menéndez. Hace una semana abrió oficialmente sus puertas mostrando un espacio con 20 marcas y creativos mediterráneos. A la inauguración acudieron la diseñadora de joyas Isabel Guarch, Beatriz Juan de Sentmenat, Mari Cruz Rivera o la estilista Meritxell Ortiz.