Así es 'Death Stranding', el inquietante nuevo juego de Hideo Kojima

Aunque Hideo Kojima y Guillermo Del Toro subieron al escenario de la gala 'The Game Awards 2017' para premiar al ganador de la categoría de Mejor Dirección de Arte, en ese momento no mostraron nada de 'Death Stranding', algo que el controvertido creativo japonés solucionó momentos después con un prometedor tráiler del título. Como se puede ver, se trata de un video sin secuencias de juego con Norman Reedus como protagonista de todo el conjunto, repleto de escenas increíbles con muchos elementos enigmáticos y extremadamente intrigantes. Al parecer, el juego está orientado al terror, con elementos paranormales, bizarros y grotescos.

El proyecto incluye conceptos muy originales, extremadamente psicodélicos y perturbadores, con criaturas invisibles, temáticas de corte lovecraftiano y mucho horror difícil de interpretar a estas alturas.

El conjunto de secuencias del nuevo video de 'Death Stranding' ofrece la sensación de enmarcarse en un oscuro y deprimente universo que parece estar cerca de su final. Vemos como el personaje interpretado por Norman Reedus se enfrenta a una especie de amenaza cuya presencia tan solo se puede detectar mediante un artilugio especial.

'Death Stranding', es el primer proyecto de Kojima en su nueva etapa tras su salida de Konami y llegará en exclusiva para PlayStation 4. Aunque no se han ofrecido muchos detalles al respecto, el creativo presenta una nueva historia de mundo abierto de la mano de su desarrolladora Kojima Productions en colaboración con Norman Reedus, el conocido Daryl Dixon en la serie para televisión 'The Walking Dead', que también prestará sus dotes como actor para encarnar al protagonista de la apuesta de Sony.



'Death Stranding' - Teaser Tráiler - TGA 2017 - 4K. Vídeo: YouTube

'Metro: Exodus' también estrena tráiler en la gala TGA



4A Games y THQ han elegido el marco proporcionado por la 'The Game Awards 2017' para mostrar algo más de 'Metro: Exodus', y revelar que el juego estará disponible en otoño de 2018. 'Exodus' se traduce en un juego de acción en primera persona que mezcla combates y sigilo, con exploración y elementos de survival horror en uno de los mundos más inmersivos creados en los últimos años.

El vídeo Aurora ofrece un somero vistazo al Moscú postapocalíptico, presentando cantidad de elementos familiares para los seguidores de la franquicia, como los entornos y enemigos. En el papel de Artyom, deberemos huir del Metro y liderar a un grupo de Spartan Rangers en una aventura por todo el continente.

"Explora la Rusia más salvaje en niveles no lineales y sigue una historia inspirada en las novelas de Dmitry Glukhovsky, que narra los hechos durante un año entero: desde la primavera, al verano, el otoño y las profundidades el invierno nuclear", explica la nota que acompaña el vídeo que podéis ver más abajo. 'Metro: Exodus' tiene previsto su lanzamiento en Xbox One, PlayStation 4 y PC. Se enmarcará en 2036, tan solo 2 años después de los hechos sucedidos en 'Metro: Last Light'.



'Metro Exodus - The Aurora'. Vídeo: YouTube

Primeros detalles y vídeo de 'Bayonetta 3'



La gran sorpresa en la gala de entrega de premios de los 'The Game Awards 2017' ha sido el anuncio de 'Bayonetta 3', una nueva entrega de la serie de acción que se lanzará exclusivamente para Switch, y que también incluirá los dos primeros juegos de la serie remasterizados, también confirmados en el evento.

El anuncio corrió a cargo de Reggie Fils-Aime, presidente de Nintendo of America, pero lamentablemente, el ejecutivo no ha revelado más detalles o características de la obra, que en virtud de su primer vídeo nos permite intuir que el proyecto continuará con la línea marcada en anteriores entregas.

La ausencia de secuencias de juego en el vídeo también da a entender que la obra todavía se encuentra en una fase muy temprana de desarrollo, de modo que habrá que esperar para conocer más detalles sobre el juego y sus planes de lanzamiento.



'Bayonetta 3' - Teaser Tráiler - TGA 2017. Vídeo: YouTube

