Los lectores quedan "atrapados" en la borrasca Ana y sus consecuencias

"Bueno, al final ha sido un poco de viento, no hay para tanto", fue la conclusión de muchos lectores tras el paso de la borrasca Ana, que aunque afectó a Mallorca menos que a otros puntos del continente, provocó la desaparición de una persona en Santa Ponça y dejó a centenares de mallorquines atrapados en varios aeropuertos europeos.

Fueron muchos los que dejaron su testimonio en las redes sociales: "Nosotros estábamos en Múnich y hemos tenido tres horas de retraso, pensábamos que no saldríamos, pero por suerte ya estamos en casa", explicaba una lectora, mientras que otra detallaba su experiencia tras tres días "tirada" en el aeropuerto de Colonia afirmando que "nos hemos tenido que gestionar y pagar toda la estancia extra de nuestro bolsillo". Otros se lo tomaban más a broma: "Yo no quería volver de mis vacaciones, pero tampoco pretendía liarla de esta manera", afirmaba.

Pero sin duda, el tema de la semana ha sido la dimisión del vicepresidente del Govern, Biel Barceló, tras las vacaciones que disfrutó gratis en Punta Cana. "Todos son iguales, diferentes perros con el mismo collar" afirmaba un lector al conocer la noticia publicada en exclusiva por DIARIO de MALLORCA.

"Me parece una vergüenza lo que ha hecho y no es la primera vez, una auténtica decepción", señalaba otro lector, mientras que un tercero decía, en la misma línea que los anteriores, que "estos de Més son los que daban lecciones de honradez, y mira cómo ha acabado el cuento".

No obstante, otros defendieron la decisión de dimitir de Biel Barceló: "Que pena que la derecha no dimita cada vez que le sale algún sapo de los suyos", afirmaba un lector, mientras que otro deseaba "suerte" al hasta ahora vicepresidente del Govern y le daba las "gracias por tu trabajo y honradez". "No se ha ido porque quería, le han invitado a irse después de haber visto lo que ha hecho", concluía otro lector.