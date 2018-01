El PP de Puigpunyent critica la falta de alusiones religiosas en Sant Antoni

Puigpunyent vivirá la fiesta de Sant Antoni este fin de semana con varios actos. Hoy está prevista una revetla con correfoc, música tradicional y torrada, mientras que mañana se celebrarán las beneïdes. En este marco, el Partido Popular de Puigpunyent critica que el Consistorio no hace "referencia religiosa en el programa de actos organizado por Sant Antoni; obviando, incluso, las beneïdes de este domingo", apunta un comunicado. Según explica su portavoz, Toni Deudero, "un Estado no confesional no es equivalente a laico y las instituciones no deben esconder los orígenes de las tradiciones".

Desde el PP recalcan que "es increíble que desde una institución como el Ajuntament no se haga ninguna mención de las Beneïdes en el programa de actos de Sant Antoni, pagado con el dinero de todos, y que después el alcalde no dude en ponerse al lado del rector para salir en la foto".



Información en la app oficial



El alcalde de Puigpunyent, Biel Ferrà, comenta que en ningún caso reniegan de la fiesta porque Sant Antoni y las beneïdes tienen un sentido religioso del que no se puede huir. "La información de las beneïdes aparece en la aplicación municipal y siempre respetamos todos los actos, también los religiosos. De hecho, dentro del programa de fiestas de verano, la parroquia tiene su propia programación", remarca.

Biel Ferrà dice no entender que le critiquen por ponerse junto al cura durante las beneïdes: "me ubico a su lado para dar los premios a las carrozas ganadoras que, por cierto, ya me gustaría que hubiera más de siete u ocho. Creo que en el PP buscan más sacar un rédito político de una polémica que no existe, que potenciar la fiesta", sentencia.