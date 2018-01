Nochevieja 2017: Dos escenarios para unas campanadas

Dos escenarios, doce campanadas, las del reloj d'En Figuera, que se han escuchado y han deleitado por igual en Cort y el Born. El estreno de 2018 se ha celebrado por partida doble en Palma. Además del regreso al emplazamiento habitual, que el año pasado se anuló por obras en el Ayuntamiento, el Nuevo Año ha repetido el éxito del anterior en el emblemático paseo.

En esta ocasión, la proyección audiovisual del reloj para comer las uvas no se ha realizado en la fachada del Casal Solleric, sino en el escenario junto a la plaza de las Tortugas. Y ha sido precedida por un viaje desde el Born hasta el espacio y un agujero negro que ha llevado a los asistentes hasta los engranajes d'En Figuera y las tradicionales campanadas.

Mientras tanto, una abarrotada plaza de Cort ha esperado a que fuesen las doce con las actuaciones de hip hop de la academia Urban Show. El público, muchos con los característicos adornos del cotillón, se ha traído de casa las uvas y el champán para brindar por el año que ahora comienza y lo ha hecho con la música de YMCA.

En ambos escenarios también ha sonado la canción Love is in the air y la fiesta se ha trasladado al Born, donde ha actuado el grupo Pelillos a la Mar con éxitos como Video kill the radio star y el conocido pinchadiscos Juan Campos, que se ha estrenado en 2018 con Mi gran noche, de Raphael. "Por ahora, este es el mejor año de mi vida", como ha dicho el cantante de Pelillos a la Mar.