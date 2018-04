Les pensions de totes i tots

Les pensions estan estretament lligades a la felicitat de les persones i suposen la posada en marxa d´un model intergeneracional i solidari que fins ara ha resultat transparent i eficaç. Actualment es paguen gràcies a les cotitzacions dels treballadors i treballadores en actiu, que sufraguen les pensions dels que han cotitzat amb anterioritat per a la seva jubilació. En aquests moments, a l´Estat espanyol les bases estan establertes amb una pensió mínima de 825 euros al mes i una màxima de més de 3.700 euros (45.000 euros anuals). A finals de 2017 el dèficit de la Tresoreria General de la Seguretat Social ha arribat a quasi 19.000 millons d´euros. Fer front a aquesta situació no és possible amb el Govern actual, que prioritza una flexibilitat abusiva tant en la contractació de treball com en els sous, on s´ha produït una devaluació salarial d´entorn del 30%.

La reforma laboral aprovada pel Govern del PP, que ha precaritzat els contractes i ha enfonsat els salaris, ha afectat la sostenibilitat actual i futura d´unes pensions que ja de per si són molt baixes. Tot i que l´actual sistema de pensions públiques no és l´únic possible; és un model perfectament sostenible si el Govern espanyol deixa de rebaixar les quantitats econòmiques i de legislar per a dur el sistema a la fallida.

En aquest sentit, durant les darreres setmanes milers de persones han omplert els carrers arreu de les nostres ciutats i pobles per a reivindicar unes pensions públiques i dignes. Els pensionistes, un col·lectiu en situació de vulnerabilitat econòmica, han liderat aquestes mobilitzacions per a recuperar i mantenir el poder adquisitiu de les pensions. Perquè estam parlant d´un atac contra totes les persones, tant els jubilats com els qui encara no ho són. Segons l´informe del Fons Monetari Internacional sobre el sistema de pensions a Espanya, "Reptes més enllà de la sostenibilitat financera", és possible un sistema de finançament sostenible i socialment acceptable, un pacte just entre generacions en el qual les persones actives generin el seu dret a percebre, en el seu moment, pensions comparables a les que financen. I evitar, així, un model ideològic que tendeix a potenciar les pensions privades i, en conseqüència, a deteriorar les pensions públiques, que asseguren la participació dels agents socials de tot l´Estat en la seva definició.

La proposta de futur ha de garantir unes pensions públiques i dignes, reforçar l´estructura d´ingressos per cotitzacions i assegurar, també, un finançament addicional per part de l´Estat. I ha de suposar també la lluita contra el frau de la Seguretat Social i l´economia submergida.

Assegurar-nos la felicitat és cosa de tots i totes. Per unes pensions de tots i totes.

*Batle de Palma