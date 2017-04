El Pi denuncia que los ilegales no pagarán

El Pi fue la formación política isleña que impulsó una regulación del alquiler de vehículos. Ayer su portavoz, Jaume Font, recordó que "esta regulación no se ha hecho, pese a que fue aprobada por todos los grupos de la cámara autonómica". Ante esta situación, Font aseguró que al impuesto "solo lo abonaran las empresas de aquí, ya que los ilegales erradicados en otras comunidades no pagarán".



El portavoz regionalista recordó que el vicepresidente y conseller de Turismo, Biel Barceló, reconoció que únicamente tenían controlada el 45% de la oferta del alquiler con vehículos a motor: "Sí el Govern solo controla el 45% de los coches de alquiler, qué pasa con el otro 55%", se preguntó Font.



"La conselleria de Turismo no está haciendo su trabajo -aseveró Font- y ahora sacan este impuesto para salir de la crisis en que ha estado sumido el vicepresidente en las últimas semanas. Barceló tenía la obligación de regular el todo incluido y no lo ha hecho, la regulación del alquiler turístico no se aprobará hasta después del verano y tampoco ha hecho nada con los coches de alquiler. Además, aprobaron la Ecotasa gracias a El Pi, ya que Podemos quería abstenerse".



El portavoz de El Pi no dijo si su formación apoyará o no el impuesto a los 'rent a cars'. Pese a ello, mostró su desaprobación a la gestión del gravamen sin antes contar con una regulación efectiva: "Creemos que únicamente pagarán la tasa los 'rent a cars' erradicados en las islas, los que vienen de fuera no pagarán, cuando son los verdaderos culpables de la saturación de vehículos en Balears".