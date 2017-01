El Govern admite que actuará ante la plaga como se lo ordene Madrid

El Govern asume que será Madrid quien marcará las medidas para controlar la plaga de xylella detectada en árboles, plantas y arbustos de Mallorca y Eivissa. Mientras el conseller de Medio Ambiente y Agricultura, Vicenç Vidal, tranquiliza a los colectivos del sector asegurando que no será necesario aplicar el protocolo de erradicación de la Unión Europea, que obliga a arrancar todos los árboles en un radio de 100 metros a la redonda por cada caso detectado, el vicepresidente del Govern, Biel Barceló, reconocía ayer que será Madrid quien decidirá las medidas de control y que Balears "tendrá que seguir lo que marque el Ministerio en cuanto a la erradicación de la bacteria".

El martes pasado, el conseller Vidal aseguraba que, una vez declarado todo el archipiélago zona infectada por la xylella, ya no tendría que aplicarse los drásticos protocolos que exige Bruselas y que se han saldado con la tala de dos millones de olivos en la región italiana de Apulia por la bacteria. Según Medio Ambiente, una vez entrados en esta fase, ya no debe aplicarse el protocolo de erradicación, sino un protocolo de contención. Además, según Vidal, la insularidad o el impacto para todo el sector en las islas son hechos que impiden aplicar el protocolo de erradicación, que obligaría a arrancar un centenar de hectáreas de árboles en el archipiélago.

Esta medida, sin embargo, sólo es una propuesta de Balears que ahora el ministerio deberá valorar. Así lo recordaba ayer en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern el vicepresidente Barceló. "El ministerio es el que marca el protocolo. Tendremos que seguir lo que nos marque en cuanto a la erradicación de la bacteria", admitía ayer Barceló.

"Que la tengan y no lo sepan"

La decisión de Madrid dependerán, además, a la vez, de lo que le indique Bruselas, hasta la fecha inflexible en la aplicación de su protocolo y, desde el pasado verano, con el apoyo del Tribunal de Justicia Europeo (TJUE), tras el pleito del campo italiano.

El vicepresidente trató además de desviar el foco planteando que puede que Balears no sea la primera comunidad de España en te­ner xylella, sino sólo la primera en detectarla, y que otras autonomías podrían estar conviviendo con la bacteria. "Es muy probable que haya lugares donde no tengan la xylella detectada oficialmente y, sin embargo, ya la estén sufriendo", señaló Barceló. De esta forma, el vicepresidente destacó que "que Balears sea la primera en dar el paso pone de relieve el trabajo hecho en este sentido". "Puede que otras comunidades autónomas tengan el problema pero, a diferencia de Balears, no lo han afrontado todavía", apuntó Barceló.

Por su parte, la portavoz del Govern, Pilar Costa, informó de que el conseller Vidal ya ha solicitado una comparecencia a iniciativa propia para dar explicaciones de la situación de la plaga ante los partidos en el Parlament.