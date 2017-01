Urgencias de Son Espases mejora el tiempo de asistencia gracias a una sala de radiología

Una sala de radiología convencional montada desde el pasado mes de mayo en el servicio de urgencias de Son Espases –y en la que ya se han realizado más de quince mil exploraciones, principalmente de tórax y abdomen– ha permitido reducir significativamente el tiempo de espera de los usuarios que requieren una prueba de imagen.

Tal y como explicó Bernardí Comas, jefe del servicio de Urgencias de Son Espases (HUSE), esta sala propia evita tener que trasladar a los pacientes al servicio de Radiología, ubicado "relativamente lejos. Primero había que conseguir un celador para llevar al paciente hasta el servicio, lo que retrasaban bastante la realización de las pruebas. Cuando hemos conseguido integrar este servicio en Urgencias, hemos reducido considerablemente el tiempo de espera de los pacientes", explicó Comas, que reveló que Son Dureta ya contaba con una sala de rayos "integrada" en su servicio de urgencias.

"Y el diseño de Son Espases ya previó su instalación,el espacio ya estaba contemplado, lo que ha pasado que hasta el mes de mayo no se montó en él la maquinaria para realizar las pruebas radiológicas", reveló el coordinador de Urgencias del hospital de referencia, que no se atrevió a aventurar el tiempo medio de espera que se han ahorrado los usuarios de su servicio porque esta variable, dijo, "todavía no se ha medido".

Preguntado sobre qué le pediría a los Reyes Magos, Comas reclamó al Servei de Salut en primer lugar "una política de inversiones adecuada que contemple una mejora contínua de las instalaciones". Y, en términos generales, pidió también "la creación de una estrategia sociosanitaria en la comunidad autónoma que evite que pacientes de este perfil, ancianos frágiles y con patologías de base, tengan que ser atendidos en los hospitales de agudos", lo que a su juicio supone un perjucio para su servicio de urgencias y para los del resto del hospital de Son Espases en general.

Por último solicitó Bernardí Comas personal suficiente para hacer frente a los picos asistenciales, refuerzos que sí dijo que se están facilitando últimamente al menos en lo que facultativos se refiere, concedió.