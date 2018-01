Los mejores eventos del fin de semana en Mallorca

Ainhoa Arteta: una voz para los sentimientos de Lorca

L a soprano Ainhoa Arteta, una de las grandes voces del momento, presenta en Palma, en el Palau de Congressos, La voz y el poeta, un espectáculo lleno de ritmo e intensidad en el que se ha condensado "el espíritu de la obra de Lorca". La obra, que se enmarca dentro del XXIII Festival de Música Clásica de Invierno y cuenta conel patrocinio de la ATB (Agència Balear del Turisme), fusiona la música con la danza y la literatura y se representará con la participación de la bailaora Pilar Astola y el pianista Rubén Fernández-Aguirre.

Arteta lleva años interpretando canciones con poemas de Lorca y hacía tiempo que la idea de un monográfico le rondaba la cabeza. Enamorada de su obra poética, musical y también de su sensibilidad, decidió aceptar el reto ante la insistencia de su agente, Juan Carlos Sancho. "No imaginaba las alegrías y satisfacciones que este programa nos iba a dar. Está siendo una experiencia poético-musical maravillosa", confiesa.

El programa que podrá escucharse en Palma está compuesto por canciones del propio Lorca y otros poemas musicados por compositores de la talla de Antón García Abril, Miguel Ortega, García Leoz, García Morante y Xavier Montsalvatge. "Es un programa con ritmo e intensidad", asegura Arteta.

En palabras de sus protagonistas, Arteta, el pianista Rubén Fernández-Aguirre y la bailaora Pilar Astola, es un espectáculo que "derrocha pasión a raudales" y que permite reencontrarse con un grande de la escena, Paco Rabal, cuya voz está presente en la obra.

El poema Llanto por la muerte de Ignacio Sánchez Mejías recitado por Paco Rabal y en el que interviene la bailaora Pilar Astola es uno de los grandes momentos del espectáculo. "A la poesía de Lorca, en boca de Paco Rabal, solo le faltaba la danza de una artista tan excepcional como Pilar Astola", precisa la soprano de origen vasco.

Otro momento de recogimiento de la obra llegará con la voz del poeta Rafael Alberti recitando Leonardo y la novia de Bodas de sangre, también muy emotivo.

Ainhoa Arteta (Tolosa, 1964) lleva cosechando aplausos desde 1990, cuando debutó en la Opera de Palm Beach Florida como Clorinda en La Cenicienta de Rossini. Entre sus múltiples distinciones destacan premios como el Ondas o la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes. También el Premio de la Hispanic Society of America por su Contribución a las Artes y el Premio al Mejor Artista de Música Clásica en la V Edición de los Premios de la Música. Entre sus últimos y próximos compromisos se encuentran Tosca en la Arena de Verona, Teatro San Carlos de Nápoles y en la Deutsche Oper de Düsseldorf; Manon Lescaut en el Teatro San Carlo de Nápoles y Bolshoi de Moscú; y Réquiem de Verdi junto a BrynTerfel y la Royal Liverpool Philharmonic bajo la dirección de Vasily Petrenko.

Música

Fechas: día 13 de enero a las 19.00 h.

Lugar: Palau de Congressos

de Palma.

Venta de entradas:

Oficines de Correus. www.entradascorreos.com y www.euroclassics.es



Festes de Sant Sebastià: veinticinco conciertos para abrir boca

L luvia de conciertos este fin de semana en Palma, para todos los gustos y todos los públicos, con motivo del arranque de las fiestas de Sant Sebastià. El sábado será el turno del tradicional concierto de Los 40 Principales, que vuelve con fuerza este año a la plaza de Joan Carles I. Una cita en la que los mallorquines Maico y Bruno Sotos ejercerán de estrellas de una noche en la que también se podrá escuchar a Isaac León, Crazy & Orly One, Dryan, Henry Méndez, Romy Low, Fuera de Juego y el DJ Dani Moreno ´El Gallo´, conductor del programa Anda ya de Los 40. Al día siguiente, el domingo, los más pequeños de la familia podrán disfrutar de una mañana cargada de animación infantil y espectáculos, en el Parc de la Riera, desde las 10.30 a las 14 horas. Así, actuarán Los Rabinovich (10.30 a 12.20), Ukecontes (de 10.30 a 13.30), Flip i Flop (10.45), Mel i Sucre (10.45 a 12.30), Bibliomòbil (de 11 a 12.15), Petits Pirates (11.10), La Fada Despistada (11.30 y 13), Mago Cretián (12 y 13.10), Magia con Panxo (13.00) y Minidisco dels Pirates Pirats (13.15). El domingo se despedirá con diferentes propuestas musicales en los barrios, con el hip hop de La Puta Opepé en el Parc Krekovic (donde también sonará Tabú), la música mediterránea de Posidònia y Havaneres Sotavent (Son Dameto) y el pop rock de Pistola y No Room (Santa Pagesa).



música

Fecha: día 13, Concert Palma

40 Pop en Joan Carles I.

Día 14, Sant Sebastià Petit, en el Parc

de la Riera, de 10.30 a 14 horas.

Concerts a barriades, desde las 19.00 horas, en Santa Pagesa, Parc de Son Dameto y Parc Krekovic.

Festes de Sant Sebastià: el pregón, también musicado

C atalina Solivellas como pregonera y el grupo Sterlin como banda sonora. Toda fiesta tiene un inicio y Sant Sebastià arranca con dos figuras clave, como son la actriz palmesana y la banda que lidera Adela Peraita, también conocida por su paso por los extintos Sunflowers.

La pregonera, la reconocida actriz Catalina Solivellas, ha anunciado que asume el reto "con cierto temor y una gran responsabilidad e ilusión", y adelanta que no dirá "las palabras de un autor o un poeta", sino las suyas, y no será un personaje, sino ella misma.

"Todos los pregones tienen un componente reivindicativo pero no es el momento de hacer reivindicaciones políticas. Quiero invitar a las fiestas y hacer ver a los palmesanos que viven en un lugar privilegiado, que sean conscientes de ello y que, en la medida de sus posibilidades, dejen una ciudad mejor de lo que la encontraron", ha señalado Solivellas a este diario.

En cualquier caso, en su lista de carencias, Solivellas le exige a Palma "que los jóvenes tengan acceso a una vivienda sin compartir piso con 30 y pico de años, que los coches de alquiler paguen una ecotasa, que los palmesanos no sean excluidos de su ciudad y que los políticos trabajen para nosotros, no para los fondos de inversión".

De la palabra a la música. Tras la intervención de Solivellas llegará la música, también en Cort, la que facturan los integrantes de Sterlin, el grupo alumbrado por la seductora, brillante, cristalina y hermosa voz de Adela Peraita. Una banda que entremezcla delicadeza y energía y que dota de una atmósfera misteriosa a cada una de sus canciones. Música rebelde y tierna para el arranque de las fiestas.



El ´sus´

Fecha: el pregón, hoy viernes, a partir de las 20.00 horas.

Lugar: en la plaza de Cort. A las 17.30 habrá un ´pregonet´ infantil en Sta. Eulàlia

Wax & Boogie: uno de los grandes del blues

W ax & Boogie Rhythm Combo es una formación de quinteto especializada en el boogie woogie de los años 30, el swing de los 40 y el rythm & blues de los 50 y hoy en día es una de las formaciones más reconocidas en España en su género. El conjunto está liderado por la enérgica cantante Ster Wax y por el genial pianista David Giorcelli, uno de los músicos más solicitados de su ámbito en toda Europa. El espectáculo que presentan en Palmay brilla por su dinamismo, su ritmo trepidante, el entusiasmo que despierta en el espectador, un piano endiablado y una voz con garra, una sección rítmica que no descansa, y un escenario convertido en una dinamo de emociones y de ritmos americanos que contagian la euforia y el optimismo. Giorcelli ha participado en festivales como el de Lugano, Montparnasse o en el de Laroquebrou (Francia), considerado el más grande en Europa dentro del género del blues.



concierto

Fecha: hoy viernes, a las 21.00 h,

Lugar: en el Auditòrium.

Precio: 28 euros.

´Existence´: una performance de danza y música

L a bailarina japonesa Minako Seki y el músico alemán Willem Schulz ofrecen hoy una performance, titulada Existence, con la que investigan en cuestiones que determinan la vida, como son el miedo, la esperanza, el amor, la enfermedad y la muerte. La danza y el violonchelo serán los protagonistas de esta pieza, un viaje hacia la percepción humana de la extinción, que parpadea entre el consciente y el inconsciente. La danza butoh y la música experimental e improvisada son los ejes de una performance con la que Minako Seki, actualmente enrolado en los proyectos de dos figuras nacionales de la danza com son Sol Picó e Israel Galván, suma once años girando por el mundo. Su trabajo ha podido verse en ciudades españolas como Zaragoza y Valladolid y también en el continente americano, en Chile y Bolivia. En la isla se preestrenó en Cala Figuera.



actuación

Fecha: hoy, a las 19.00 horas,

Lugar: en el Casal Solleric.

Precio: Entrada libre.

L´ombra; Toni albà, en su casa

E l Teatre del Mar está de celebraciones, por su 25 aniversario, y a la hora de soplar velas ahí no podía faltar Toni Albà. El actor y cómico catalán, habitual de la sala de Es Molinar, vuelve a este espacio con L´Ombra, un espectáculo que ya presentó en Palma en el año 1994. La obra está inspirada en un periodo de su vida en el que se dedicaba, igual que el protagonista del montaje, a sustituir actores. En escena, nos presenta a Quim, un actor especialista en sustituir a artistas famosos. Con ayuda de unas máscaras de látex consigue ser el doble exacto. El cerebro de este trabajo es Joan, su mánager. Después de una época de giras y sustituciones de múltiples personajes, Quim empieza a sufrir una especie de esquizofrenia. Destrozado psicológicamente, empieza a dudar de su personalidad porque no sabe cuándo es él o cuándo es un personaje que sustituye. Aturdido, decide dejar este "juego" peligroso de la realidad y ficción. El domingo, L´Ombra coincidirá en el Teatre del Mar con un audiovisual, Un teatre del poble al barri d´Es Molinar, cinta que se proyectará a las 21.30 horas, tras la representación del espectáculo de Toni Albà, con entrada gratuita.



palma. teatro.

Lugar: Teatre del Mar. Es Molinar.

Fecha: del 12 al 14 de enero. Viernes y sábado a las 21.00 h y domingo, a las 19.00 h.

Precio: 18 euros.