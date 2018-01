Ibaka, expulsado tras liarse a puñetazos con un rival

El nuevo año no ha empezado bien para Serge Ibaka, que este martes fue expulsado del partido que su equipo, los Toronto Raptors, disputaban contra los Miami Heat, después de que el hispano-congoleño se enzarzara en una pelea contra el jugador del equipo rival James Johnson.





