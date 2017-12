Joan Mir: "Es positivo que me comparen con Marc Márquez, pero la clave es no creérselo"

El joven piloto mallorquín de Moto2, Joan Mir, aseguró que es "una señal positiva" que le puedan comparar con Marc Márquez, pero tiene claro que "la clave" es no caer en estos halagos de cara a seguir logrando éxitos, empezando por su ascenso a Moto2 donde ha tenido "un amor a primera vista" con su nueva montura.

"La clave de esto es no creérselo porque si luego dejas de trabajar las cosas no salen. Estamos en buen camino y es una señal positiva que la gente diga esto (su comparación con Marc Márquez)", señaló Mir durante un acto publicitario organizado ayer. Además, el balear confesó: "La Moto3 se me quedaba ya un poco pequeña. La Moto2 fue como un amor a primera vista, me lo pasé genial y eso es importante. Tengo muchas ganas de subirme a la moto, pero también necesito un tiempo de desconexión en casa, que me va a venir muy bien".

Mir cambia de equipo, y pasa a formar parte de una "estructura buenísima", como la del Estrella Galicia Marc VDS, en la que se empezó a "fijar cuando estaba ganando todo en Moto2", con Franco Morbidelli.