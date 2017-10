Xavi Sastre: "No hemos tenido la intensidad que requiere la categoría"

El técnico del Iberostar Palma, Xavi Sastre, se mostró crítico tras la primera derrota sufrida por su equipo en el debut liguero en el Palau de Son Moix. El entrenador mallorquín consideró que el equipo no tuvo "la intensidad que requiere un partido de la Leb Oro" y reconoció que "era justo que ganara el Prat".

"Estoy muy enfadado porque no era el plan del partido que teníamos. Me sentía mal en la pista porque no hemos defendido siguiendo el plan de partido. No he sabido controlar las malas sensaciones. Me sabe mal empezar una Liga con tan malas sensaciones. No se puede empezar más mal", manifestó el técnico del Iberostar, visiblemente molesto por la contundencia de la derrota, sin paliativos.

Sastre lamentó la "relajación" de su equipo después de un buen cuarto en el que el Palma mostró "una excelente imagen". "La valoración es muy mala. Lo peor que nos ha podido pasar es tener la sensación de poder ganar en el primer cuarto porque a partir de aquí ha habido relajación", explicó el técnico. Por último, Sastre quiso restar importancia a la baja de Fornas. "Roger es importante pero la hemos cagado nosotros. Hemos demostrado en el primer cuarto que podíamos ganar", concluía Sastre.