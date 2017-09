El Rafa Nadal Tour se clausura con cuatro ganadores y 2.500 inscritos

Los Sub 14 Alejandro Correa y Ane Mintengi, junto a los Sub 12 Markus Giersiepen y Ariana Geerlings, son los cuatro ganadores del Rafa Nadal Tour by Mapfre 2017 que concluyó ayer en las instalaciones de Manacor de la Rafa Nadal Academy by Movistar.

En el Master de la fase final de la cuarta edición del torneo de base compitieron 32 de los 2.500 tenistas inscritos, en representación de 43 nacionalidades diferentes, clasificados para la fase decisiva del circuito tras la disputa de seis torneos previos en Barcelona, Madrid, Sevilla, Valencia, Alicante y Valldoreix.