Los deportistas mallorquines felicitan el Año Nuevo en las redes sociales

Con sus familiares o con sus amigos, cenando o de fiesta, en casa o en la montaña... Muchas han sido las felicitaciones de los deportistas mallorquines por el Año Nuevo en sus cuentas de Twitter o Instagram.



Recopilamos aquí algunas de las publicadas por Rafa Nadal, Rudy Fernández, Àlex Abrines, Mavi García, Jorge Lorenzo, Marco Asensio, Tòfol Castanyer, Marc Sánchez, Melani Costa o Xavi Torres, entre otros.





Happy for the victory in #AbuDhabi! Happy New Year to everyone! pic.twitter.com/RxhhyAwWwb