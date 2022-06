La canción 'C'Mon C'Mon' de la artista mexicana Lorena Medina, será la sintonía oficial de La Vuelta a España 2022, según se desveló este martes en la presentación oficial de la misma y el spot, que tuvo lugar en el Hipódromo de la Zarzuela, lugar de salida de la última etapa de La Vuelta de hace dos años.

La música que pone color a la 77º edición de La Vuelta fue presentada con la presencia de la artista mexicana Lorena Medina, los DJs The Inner Kids & Sophie Francis; además de Xavi Díaz, subdirector de Programas Deportivos de RTVE, y Javier Guillén, director general de la carrera.

"La sintonía oficial de La Vuelta es una tradición deportiva y musical única que ya cuenta con más de 40 años de historia. Sin embargo, C'Mon C'Mon marca un antes y un después en este signo tan representativo de la carrera: es la primera vez que varios artistas colaboran para interpretar la canción del evento", indica la organización.

En esta ocasión, el spot combina "pasado, presente y futuro a través de una mezcla de imágenes retro y vanguardista", recuerda La Vuelta, que ya contó con otra mexicana para su sintonía en 2002, con Patricia Manterola y su 'Que el ritmo no pare'. También será la segunda vez que artistas holandeses pongan ritmo a la melodía de la carrera, esta vez de la mano The Inner Kids y Sophie Francis.

Los dos últimos, junto a Dannic, quien compondrá el remix oficial, representarán a las tres ciudades que serán sede de La Vuelta 22 en sus tres primeras etapas (Utrecht, Breda y 's-Hertogenbosch).

"Como es habitual, la campaña contará con 300 pases en los distintos canales de RTVE durante los próximos tres meses, comenzando este fin de semana coincidiendo con el arranque del Tour de Francia. Asimismo, la sintonía oficial de La Vuelta acompañará la retransmisión diaria que hará el ente público de las 21 etapas de la ronda española", explica La Vuelta.

Para el director de La Vuelta, Javier Guillén este vídeo es "una tradición que marca la historia de la carrera" y que complementa a la sintonía oficial del evento. "Este año el spot y la sintonía combinan perfectamente la alegría y el carácter internacional de la salida desde Holanda con la fuerza y el carácter latino de España y La Vuelta", explicó.