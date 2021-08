Después de una segunda semana de tregua entre los favoritos y marcada por el calor, la Vuelta entra en la fase decisiva. De la montaña asturiana con los Lagos y el inédito Gamoniteiru y la crono de Santiago saldrá el ganador. El hombre a batir es el esloveno Primoz Roglic, el resto, con Enric Mas al frente, anuncian que quemarán las naves por la roja.

El segundo día de descanso en Cantabria se recibió como gloria bendita. El pelotón dice sentirse cansado. El termómetro y el elevado ritmo han castigado al personal, de ahí que la segunda semana haya carecido de pulso. Todos han reservado energías para la hora de la verdad. Mientras, un noruego llamado Odd Christian Eiking es quien viste la roja.

Pero ya no queda margen. Hay que quitarse la careta y poner las cartas sobre la mesa. Salvo sorpresa histórica, Eiking dejará la roja en Asturias en las espaldas de Roglic, hasta el momento el dominador real de la general. El doble ganador de la Vuelta domina, controla y ha aparecido en los momentos oportunos. Es el gran candidato y la crono de Santiago le supone al campeón olímpico un cheque en blanco.

Las cuentas par ala crono

Todos contra Roglic. Los intereses confluyen en atacar al esloveno, empezando por Enric Mas, jefe de la oposición, a 35 segundos en la general de su principal enemigo, en un buen momento de forma y crecido moralmente. "Vamos a ganar, a intentarlo sí o sí, y buscaremos el momento de atacar", señaló el mallorquín en el día de descanso.

No queda otra. Intentarlo o morir. Mas no tiene claro si la formula para acabar con Roglic, a quien no ve debilidades, es atacar de lejos o cualquier otra estrategia, "pero algo habrá que hacer". No será el único que deba quemar la traca en las montañas asturianas. También contará Movistar con la baza de "Supermán" López, "cansado", a 1.28 minutos, pero ante una buena opción al menos de podio.

En la sala de espera sigue sin hacer ruido el australiano Jack Haig, el hombre que tomó los galones de Landa en el Bahrain, quien se encuentra a 1.59 de Roglic, y también Egan Bernal, todo un ganador de Tour y Giro que no debe resignarse a posiciones secundarias sin dejar el sello de su clase.

Nadie se fía de Bernal, séptimo a 2.45, quien se ha venido quejando de falta de respuesta física, pero el colombiano no es ni de lejos el que se puso la maglia rosa del Giro el pasado mes de junio. Entre él y su compañero británico Adam Yates tienen el reto de dejar alto el pabellón del Ineos, el equipo más poderoso, económicamente, del mundo. Sin Carapaz en escena, con más razón.

Las cuentas de todos los opositores a Roglic están claras. Quien quiera meterse en la pelea por la roja ya sabe que debe meter al esloveno como mínimo un par de minutos. Visto lo visto y sabiendo quién es Roglic, el objetivo no es muy realista.

El Gamoniteiru y la crono de Santiago, citas marcadas

Tras el descanso en Santander, la semana decisiva se estrena con una etapa entre Laredo y Santa Cruz de Bezana que ofrecerá la última oportunidad a los esprinters.

Ya el miércoles toca afrontar los retos de montaña. El miércoles cita con la historia en los Lagos de Covadonga (Especial), con sus 12,5 km que incluyen rampas del 18 por ciento. Antes hay que subir el Altu de Hortigueru (3a, 5,3 km al 4,7%), el inédito Collada Llomena (1a, 7,6 km al 9,3 por ciento y tramos del 14)

La etapa reina de la Vuelta llegará el jueves entre Salas y el nuevo Altu D'El Gamoniteiru, la joya de la 76 edición, elegido como cima Alberto Fernández. Un descubrimiento de 15 kms que no baja del 10 por ciento de promedio. Por si fuera poco, le precederán las subidas a San Lorenzo (1a, 9,9 km al 8,6), La Cobertoria (1a, 7,9 km al 8,6) y El Cordal (2a, 12,2 km al 3,8). Será la última oportunidad para los escaladores.

De Asturias a Galicia, restarán tres etapas no exentas de interés. La primera en Monforte de Lemos con media montaña exigente, la segunda entre Xanxenxo y Mos, que será con 5 cotas una especie de pequeña "Lieja" y el final con la cronometrada entre Padrón y Santiago. Serán 33,7 kilómetros, posiblemente decisivos.

Este martes se disputa la decimosexta etapa entre Laredo y Santa Cruz de Bezana, de 180 kms. El noruego Odd Christian Eiking saldrá de líder con 54 segundos de ventaja sobre el francés Guillaume Martin (Cofidis) y 1.36 minutos respecto a Roglic. Favoritos para la victoria de etapa, los esprinters.