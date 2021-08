Enric Mas solo piensa en Asturias, solo quiere aprovechar la oportunidad que le brindan los Picos de Europa para asaltar el liderato de la ronda española y sobre todo, lo más principal y lo más difícil, noquear a Primoz Roglic. Las etapas claves son el miércoles en los Lagos de Covadonga y el jueves en El Gamoniteiru, sin ningún tipo de dudas la jornada reina de esta edición 2021 de la ronda española.

Una vez más el ciclista mallorquín cuenta con el apoyo de Superman López, inmediatamente detrás suyo en la clasificación general y que goza de un pequeño margen de movimiento con más libertad en el marcaje que Roglic deberá escoger a la hora de decidir contrarrestar cualquier movimiento de los líderes del Movistar.

"Solo pienso en Asturias. Solo me centro en estas etapas y no quiero hablar ahora de la contrarreloj final", declaró este lunes Mas aprovechando el encuentro con la prensa en el día de descanso en Santander. "Por la televisión no se ha visto batalla, pero en el pelotón se ha ido muy rápido. En la etapa del domingo se fue a tope todo el día. Sin ataques, llegamos 15 en el pelotón y eso es reflejo del ritmo que se llevó". Y el sábado, en el Pico Villuercas con un terreno más agresivo para una ofensiva, el corredor mallorquín vio imposible cualquier acción contra Roglic porque llegó a la subida final muy bien protegido por el Jumbo y porque el viento de cara dificultaba cualquier acción en solitario."No veo que Roglic vaya a menos porque es uno de los mejores corredores del mundo y no da la sensación de que esté cansado. Pero en mi equipo, en el Movistar, lo vamos a probar, y de esto estoy seguro", recalcó el corredor mallorquín que considera a Egan Bernal como otro corredor muy peligroso en esta fase final de la Vuelta. "Egan Bernal va a estar ahí esta última semana y va a jugar al ataque. El ir todos contra Roglic puede beneficiarnos".