⛪ Última parada de la Vuelta de las Catedrales con @GrupoViajabien. Esta vez caminamos hasta Galicia, final de #LaVuelta21 💙



⛪ Last stop of La Vuelta of the Cathedrals with @GrupoViajabien. This time we walk until Galicia, final of #LaVuelta21 💙 pic.twitter.com/KQadje2Cjo