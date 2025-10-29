Barcelona (650€), Madrid (620€) y Bilbao (528€), las ciudades más caras para alquilar habitación en España

La plataforma europea de alquiler a medio plazo HousingAnywhere publica su Índice nacional de alquileres de habitaciones correspondiente al tercer trimestre de 2025. En él, se revela que, pese a los signos de estabilización, los precios continúan siendo elevados en la mayoría de ciudades españolas.

“Para miles de estudiantes y jóvenes profesionales, acceder a una habitación asequible sigue siendo un desafío, especialmente en los meses previos al inicio del curso universitario”, explica Luca Contella, responsable del Sur de Europa en HousingAnywhere. “La demanda se concentra en las grandes capitales, donde la competencia es alta. Buscar con antelación, preparar una buena carta de presentación y considerar zonas más allá del centro, pero que estén bien conectadas a la universidad, puede brindar más oportunidades”.

De media, alquilar una habitación amueblada en una de las 10 ciudades españolas más atractivas para los estudiantes cuesta 550€, lo mismo que el año pasado. Sin embargo, el coste difiere notablemente por ciudad. En Barcelona los jóvenes encuentran habitaciones por 650€ y en Madrid, por 620€, siendo las dos ciudades más caras de España. Les siguen, no muy lejos, Bilbao (528€) y Málaga (520€). Encontramos habitaciones por 425€ en Valencia, por 390€ en Sevilla y por 380€ en Alicante. En el lado opuesto, Murcia es la ciudad con los precios más bajos (325€), seguida de Granada (340€), Salamanca (360€) y Zaragoza (375€).

Precio por habitación / HousingAnywhere

Atendiendo a la variación anual de los precios, Valencia es la ciudad que ha registrado el mayor incremento (6,3%), seguida de Zaragoza (4,2%) y Madrid (3,3%). Estas tres ciudades concentran gran parte de la demanda estudiantil universitaria debido a su amplia oferta académica, además, Zaragoza se posiciona como una ciudad atractiva por su asequibilidad frente a las grandes capitales. Aquellos que busquen habitación en Zaragoza, la encuentran por 375€, frente a los 650€ y 620€ en Barcelona y Madrid. En el extremo contrario, Alicante (-6,2%), Barcelona (-2,5%) y Málaga (-1,9%), muestran bajadas, reflejo de la estabilización que se va viendo cada trimestre.

Acerca del Índice nacional de alquileres de habitaciones de HousingAnywhere en el tercer trimestre de 2025

Para esta 1ª edición del Índice nacional de alquileres de habitaciones, HousingAnywhere analizó 8.347 habitaciones anunciadas en su plataforma. Las habitaciones analizadas son aquellas por las que como mínimo un usuario mostró interés al entablar conversación con el anunciante. Para realizar comparativas anuales y trimestrales, el índice analiza los anuncios publicados en el tercer trimestre de 2025, el segundo trimestre de 2025 y el tercer trimestre de 2024.

El informe se centra exclusivamente en habitaciones individuales. Estas habitaciones están destinadas principalmente a estudiantes y jóvenes profesionales que se trasladan dentro del país o desde el extranjero por motivos académicos o laborales.

El 99,8% de las habitaciones disponibles estaban amuebladas y el 52,2% incluían facturas en el precio del alquiler. Los datos utilizados provienen directamente de los anuncios activos en la plataforma de HousingAnywhere, publicados tanto por propietarios particulares como por agencias inmobiliarias.

El precio del alquiler se calcula a partir de los valores proporcionados por los anunciantes. El precio del alquiler de una ciudad se calcula a través de la mediana. Para saber cuál es el precio mediano a nivel nacional, se calcula la mediana a través de todas las habitaciones analizadas en el informe. Al comparar esta cifra con la del mismo periodo del año anterior, se obtiene la variación anual del precio de las habitaciones a escala nacional.

Estas son las 11 ciudades incluidas en el informe: Alicante, Barcelona, Bilbao, Granada, Madrid, Málaga, Murcia, Salamanca, Sevilla, Valencia y Zaragoza. Para el análisis, se han incluido las ciudades en las que HousingAnywhere posee como mínimo 40 habitaciones ofertadas.

Acerca de HousingAnywhere

HousingAnywhere es la mayor plataforma europea de alquileres de media duración. La plataforma ayuda a sus usuarios a vivir donde ellos decidan, permitiéndoles alquilar su nuevo hogar de manera completamente online, fácil y segura. HousingAnywhere conecta a inquilinos con propietarios verificados y facilita pagos seguros en su plataforma para reservar alojamiento de manera digital. La compañía opera en más de 125 ciudades de Europa y EE.UU. y atiende principalmente a estudiantes y jóvenes profesionales de entre 18 y 35 años que alquilan alojamiento en el extranjero entre seis y doce meses.

Junto a la plataforma holandesa Kamernety la francesa Studapart, HousingAnywhere representa tres marcas de rápido crecimiento. Los marketplaces de HousingAnywhere y Studapart generaron 60.000 reservas de alojamiento en 2024, mientras que Kamernet tuvo 80.000 suscriptores de pago en el mismo año. Con sede en Róterdam (Países Bajos), la empresa cuenta con 250 profesionales.