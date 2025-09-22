Descubre tu hogar ideal en Palma de Mallorca: adosada moderna, luminosa y a un paso del centro

Al abordar la búsqueda de un nuevo hogar, es esencial evaluar las características, la ubicación y las ventajas particulares de cada propiedad en oferta. En este artículo, exploramos dos opciones destacadas en Palma de Mallorca, analizando cada detalle que hacen de estas viviendas una oferta única en el mercado inmobiliario balear.

Casa adosada en La Vileta, Palma de Mallorca por 449.000 euros

Entrada de venta de casa en La Vileta, Palma de Mallorca / Tucasa.com

Enclavada en uno de los barrios más valorados de Palma de Mallorca, la casa adosada en La Vileta ofrece una excepcional combinación de confort familiar y tranquilidad residencial. Este inmueble listo para entrar a vivir, se presenta como una opción ideal para quienes desean vivir alejados del bullicio urbano pero con acceso a todas las comodidades merecedoras de una vida moderna.

La residencia, construida en 2012 y recientemente renovada en términos de fontanería y electricidad, se extiende en 85,40 m² construidos. La planta baja alberga un luminoso salón-comedor que se comunica con una cocina completamente equipada, la cual se abre hacia una terraza privada de 15,45 m². Esta disposición invita a disfrutar de momentos al aire libre desde el hogar. Además, la planta baja también dispone de un aseo y un lavadero independiente.

El primer nivel de esta casa dúplex cuenta con tres dormitorios, dos de ellos dobles, y dos baños completos con ducha. Un balcón adicional suma atractivo y funcionalidad a la propiedad. Entre sus características más destacadas, encontramos ventanas de aluminio con climalit, persianas mallorquinas blancas, puerta blindada y un sistema de aire acondicionado de frío/calor distribuido en tres splits.

La propiedad brinda la posibilidad de adquirir hasta dos plazas de parking, a tan solo dos minutos caminando, por 15.000 € cada una, lo cual mitiga cualquier inconveniente por la falta de garaje propio.

Para más detalles sobre esta oferta, visita el enlace de venta de casa en La Vileta-Son Serra-San Pereto, Palma de Mallorca

Piso de obra nueva en Pere Garau, Palma de Mallorca por 360.000 euros

Piso en Pere Garau, Palma de Mallorca / Tucasa.com

En el vibrante distrito de Levante, en el barrio de Pere Garau, surge el proyecto residencial LR12, una propuesta contemporánea centrada en la comodidad y el estilo de vida urbano. Este exclusivo edificio alberga únicamente cinco viviendas, diseñadas con un enfoque en la excelencia arquitectónica y la eficiencia espacial.

El proyecto LR12 se erige como una opción excepcional para aquellos que buscan la simbiosis perfecta entre modernidad y comodidad urbana. Las propiedades van desde apartamentos con uno a dos dormitorios, incluyendo espectaculares áticos dúplex con grandes terrazas privadas, ideales para disfrutar de la privacidad y el aire fresco en el entorno urbano. La planta baja ofrece un generoso patio, un refugio perfecto en medio de la ciudad bulliciosa.

El diseño de cada vivienda prioriza la luminosidad natural y los acabados de alta calidad, maximizando cada metro cuadrado y ofreciendo un ambiente acogedor y estético. Estas propiedades no solo ofrecen un estilo de vida moderno sino también una conectividad excelente con el resto de la ciudad, estando situadas en una ubicación estratégica.

Descubre más sobre esta oferta única e infórmate de cómo puedes ser parte de este proyecto de ensueño en venta de piso en Pere Garau, Palma de Mallorca

Ambas viviendas representan oportunidades notables para aquellos que busquen establecerse o invertir en Palma de Mallorca, cada una con sus características únicas y beneficios sensitivos al estilo de vida moderno. Cada espacio ha sido concebido para ofrecer no solo una casa, sino un refugio personal que complementa la hermosura natural y la vibrancia cultural de Mallorca.

