Oportunidad en Palma de Mallorca: precioso piso con terraza, piscina y a un paso de la playa

El dinamismo del mercado inmobiliario en Palma de Mallorca ofrece oportunidades en todos los segmentos: desde modernos apartamentos junto al mar hasta viviendas de lujo con vistas espectaculares, pasando por residencias en zonas tranquilas y bien comunicadas. Una ciudad en continuo crecimiento que se consolida como uno de los destinos más atractivos de Europa para vivir e invertir en vivienda.

Precioso piso con terraza y piscina en San Agustín por 475.000 euros

Zonas comunes de piso con piscina en San Agustin, Palma de Mallorca / Tucasa.com

Ubicado en la privilegiada zona de San Agustín, se encuentra un encantador apartamento que redefine el concepto de vida residencial elegante. Este inmueble destaca no solo por su estratégica localización, sino también por las características singulares que ofrece a quienes buscan un equilibrio perfecto entre modernidad y serenidad.

Reformado con esmero, el inmueble ofrece una cocina abierta integrada con el salón-comedor y acceso a una terraza con vistas a los jardines y a la piscina del complejo.

Cuenta con dos dormitorios dobles con armarios empotrados, un baño luminoso y detalles de calidad como suelos de parquet, aire acondicionado y ventanas climalit que aseguran confort y eficiencia energética. El edificio dispone de ascensor y la comunidad incluye amplias zonas ajardinadas y área de barbacoa.

Su ubicación estratégica permite disfrutar de la cercanía al puerto de Cala Nova, actividades náuticas, el Golf Bendinat, Puerto Portals y el centro de Palma de Mallorca ofreciendo un estilo de vida mallorquín único: sol, mar y tranquilidad en un entorno sofisticado.

Venta de piso con piscina en San Agustín P. de Mallorca / Tucasa.com

Piso luminoso con terraza y acabados de lujo en Pere Garau por 360.000 euros

Piso en Pere Garau, Palma de Mallorca / Tucasa.com

Una obra maestra de la arquitectura contemporánea que pone a disposición de sus residentes lo mejor del confort y el diseño moderno.

El diseño de las viviendas, con una superficie de 73 m2, realza la luz natural y ofrece una distribución eficiente que hace uso óptimo de cada espacio. Los áticos dúplex se destacan por sus amplias terrazas privadas que permiten disfrutar de vistas espectaculares con total privacidad, mientras que la planta baja se beneficia de un generoso patio que actúa como oasis urbano. Con acabados de alta gama y una luminosidad espectacular, estas viviendas están hechas para quienes buscan una vida en estilo.

Ubicadas estratégicamente, proporcionan una conexión fluida con el resto de la ciudad, combinando la tranquilidad residencial con la energía de Palma. Esta oportunidad de adquirir una propiedad en LR12 es una elección inmejorable para una vida sofisticada en una ciudad vibrante.

Descubrir la vivienda ideal en Palma de Mallorca es más que adquirir un espacio; es abrazar un estilo de vida inigualable.

