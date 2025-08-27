Oportunidad Inmobiliaria en Palma de Mallorca: oficina bien comunicada, céntrica y lista para entrar

En el vibrante sector inmobiliario de las Islas Baleares las oportunidades para establecer un negocio en un entorno dinámico y estratégico escasean. Presentamos una destacada opción en Palma de Mallorca, con unas características únicas que la hacen atractiva para distintos perfiles empresariales

Oficina en Sa Indioteria

Portal de oficina en Sa Indioteria, P. de Mallorca / Tucasa.com

La oferta inmobiliaria que nos ocupa se encuentra en el próspero Polígono Industrial Son Castelló, ubicado estratégicamente en la vibrante capital de las Islas Baleares, Palma de Mallorca. Esta propiedad representa más que un simple espacio físico; es una inversión en un entorno empresarial dinámico y versátil con envidiables conexiones logísticas.

Descripción:

Esta oficina, localizada en la Calle Camí Vell de Bunyola - Polígono de Son Castelló, es un preciado espacio que cuenta con una superficie construida de 193 m2. El estado del inmueble es notablemente bueno, y presenta un diseño diáfano que permite una flexibilidad total para ajustarse a las necesidades específicas de cualquier negocio.

El inmueble dispone de dos cuartos de baño, incrementando la comodidad para el personal y visitantes, lo que refleja un entendimiento claro de las prioridades empresariales actuales en cuanto a confort laboral. Aunque la propiedad está destinada a la venta, ofrece una ventaja singular al garantizar la deducción del I.V.A./I.G.I.C., exclusivamente para personas físicas o jurídicas con derecho a este beneficio.

Entorno Estratégico

Son Castelló no es un polígono industrial cualquiera; se trata de una comunidad empresarial de primer orden que aloja desde pequeñas startups hasta empresas de gran calado dentro de sectores como la logística, tecnología y servicios. Su localización ofrece un acceso directo a la Vía de Cintura (Ma-20), posicionándose a tan solo unos minutos del corazón de Palma, lo que lo convierte en un punto nodal para operaciones regionales y globales.

Las comodidades no terminan aquí. La cercanía de servicios como bancos, gasolineras, restaurantes y cafeterías garantiza un entorno óptimo tanto para el personal como para los visitantes. A su vez, el área cuenta con múltiples líneas de autobús y una estación de metro a pocos pasos, asegurando así un acceso inigualable.

Infraestructura y Perspectivas de Inversión

Son Castelló se destaca por su infraestructura moderna que está en constante actualización. Las prestaciones de la zona incluyen fibra óptica, amplias zonas de aparcamiento y facilidades de carga y descarga que resultan esenciales para el desarrollo ágil de las actividades empresariales. Además, su proximidad al Aeropuerto Internacional de Palma, a apenas 10 minutos de distancia, y al puerto marítimo, la convierten en una localización codiciada para empresas con ambiciones expansivas.

Invertir en una oficina en este polígono industrial es una decisión acertada para empresas que buscan un entorno enérgico y bien conectado. Con estas ventajas, adquirir esta oficina se traduce en asegurar no solo un espacio para laborar, sino un lugar estratégico para proyectar el futuro crecimiento empresarial.

Precio de venta: 295.000 euros

Para más información sobre la oferta de venta de oficina en Sa Indioteria, Palma de Mallorca o rellena el formulario:

Este artículo ha sido parcialmente creado con ayuda de Inteligencia Artificial y después editado y supervisado por la redacción.