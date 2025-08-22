Descubre la Mallorca auténtica: espectacular piso de 500 m² en un entorno de ensueño

En el vibrante mercado inmobiliario de Mallorca, destacan dos propuestas singulares que capturan la esencia de la vida mediterránea. Ambas propiedades ofrecen características únicas que las convierten en opciones incomparables para quienes buscan un hogar en esta isla paradisíaca.

Amplio piso en Felanitx, Palma de Mallorca

Felanitx, P. de Mallorca / Tucasa.com

Situada en el corazón del pintoresco pueblo de Felanitx, esta oportunidad inmobiliaria representa una compra estratégica para quienes buscan invertir en una propiedad con potencial de revalorización. La propiedad, prominente por su fachada a dos calles, abarca una planta baja reformada que fue utilizada como una oficina bancaria, así como dos niveles superiores de gran dimensión que requieren renovación.

Con un total de 718 m² construidos, distribuidos en varias plantas, esta espaciosa construcción ofrece flexibilidad para múltiples configuraciones residenciales o comerciales. El pueblo de Felanitx, conocido por su rica herencia cultural y su proximidad a espectaculares playas y viñedos, proporciona un entorno tranquilo e inspirador.

Adquirir esta vivienda brinda acceso a la serenidad de la vida rural sin renunciar a la conveniencia de estar cerca de Palma y su aeropuerto internacional. Para explorar esta atractiva oferta que conjuga tradición y posibilidades de inversión.

Fantástica casa con tres plantas en Sóller, Palma de Mallorca

Casa en Sóller, P. de Mallorca / Tucasa.com

Se presenta una impresionante casa pareada situada en Sóller, un pueblo encantador de la Sierra de Tramuntana. Esta vivienda, construida en 2019, combina a la perfección la tradición y la modernidad, destacándose por su fachada de piedra y un diseño contemporáneo que incluye un ascensor silencioso y escaleras de madera. Se distribuye en tres niveles, cada uno ofreciendo vistas excepcionales al impresionante paisaje montañoso.

La casa cuenta con dos amplias habitaciones y dos baños completos, garantizando comodidad y privacidad. Con un total de 114 metros cuadrados construidos, proporciona un ambiente acogedor y elegante. La propiedad está completamente equipada para el confort moderno, incluyendo aire acondicionado en todas las estancias y ventanas de doble acristalamiento que maximizan la eficiencia energética.

Localizada a pocos pasos del corazón de Sóller, esta casa ofrece un acceso inmejorable a servicios y comodidades, incluyendo un extenso parking público cercano. La certificación por la Asociación Balear de Servicios Inmobiliarios (ABSI) refuerza la confianza en la calidad de esta oportunidad única en el mercado.

Ambas propiedades destacan por su carácter distintivo y su potencial, ofreciendo a los compradores oportunidades excepcionales en el mercado de Mallorca. Con su encanto único y ubicaciones buscadas, estas viviendas son perfecto testimonio del atractivo perdurable de Mallorca como destino residencial.

Este artículo ha sido parcialmente creado con ayuda de Inteligencia Artificial y después editado y supervisado por la redacción.