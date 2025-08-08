Magnífica oportunidad en Mallorca: piso con vistas en la zona más bohemia de la isla

Explorar la posibilidad de adquirir una vivienda siempre es un camino lleno de emociones. Por ello, te traemos una selección de opciones residenciales en las Islas Baleares, con especial énfasis en las ventajas que cada una ofrece. Sumérgete en estos encantadores espacios y descubre cuál podría convertirse en tu nuevo hogar.

Estupendo piso con vistas en Santa Catalina, Palma de Mallorca por 480.000 euros

Dormitorio de piso en Santa Catalina / Tucasa.com

En el vibrante y cosmopolita barrio de Santa Catalina, en el corazón de Palma de Mallorca, encontramos una oferta excepcional. Esta propiedad se sitúa en una de las zonas más codiciadas de la ciudad, conocida por su ambiente bohemio y la perfecta mezcla entre tradición y modernidad. Quienes busquen disfrutar de la vida urbana mediterránea, hallarán en esta vivienda una oportunidad única.

La vivienda, con 125 m² construidos y 90 m² útiles, cuenta con cuatro dormitorios dobles, tres de ellos exteriores, asegurando una convivencia familiar con espacios amplios y luminosos. Además, dispone de dos baños completos, un gran salón comedor que conecta con un estupendo balcón y una cocina con lavadero. La vivienda está equipada con gas ciudad, cerramientos de aluminio con tecnología climalit, aire acondicionado y persianas enrollables, garantizando confort y eficiencia energética.

Situada en la cuarta y última planta de un edifico esquinero construido en 1982, ofrece un ascensor y acceso para personas con movilidad reducida, facilitando la accesibilidad a todos sus ocupantes. Esta vivienda representa una excelente oportunidad para aquellos que desean personalizar su hogar con una reforma aprovechando la distribución excepcional que ofrece.

Piso a 100 m del mar en Cala Millor, Son Servera por 450.000 euros

Cocina piso en zona Cala Millor / Tucasa.com

En el corazón de Cala Millor, a tan solo 100 m del mar, se encuentra este extraordinario primer piso recientemente renovado en 2025, ideal para quienes buscan calidad de vida cerca del mar. Destaca por su estilo moderno que complementa detalles originales, como las encantadoras puertas de vidrieras, ofreciendo un equilibrio perfecto entre el confort actual y el carácter mediterráneo.

Con 115 m² construidos y 95 m² útiles, el apartamento cuenta con tres dormitorios generosos, equipados con armarios empotrados y aire acondicionado, ofreciendo un ambiente fresco en verano y acogedor en invierno. Además, el apartamento dispone de dos baños completos con acabados de alta calidad, cocina americana equipada y un amplio salón con chimenea, desde el cual se accede a una terraza con vistas al mar y a la montaña.

El apartamento se sitúa en un edificio tranquilo, con solo siete unidades, lo que asegura privacidad y un ambiente comunitario sereno. Cada unidad cuenta con una caseta en el patio común, perfecta para el almacenamiento de bicicletas u objetos de temporada. La propiedad se ofrece completamente amueblada y decorada, lista para entrar a vivir.

Apartamento con vistas al mar en Bonanova - Porto Pi, Palma de Mallorca por 370.000 euros

Piso en zona Bonanova Porto Pi / Tucasa.com

Ubicado en el área icónica del Paseo Marítimo, este apartamento ofrece una oportunidad única para aquellos que buscan un hogar con vistas espectaculares al mar en una de las zonas más codiciadas de Palma de Mallorca. Totalmente reformado, con una superficie de 80 m², ha sido diseñado para maximizar la comodidad y el placer estético desde el primer momento.

El apartamento cuenta con un amplio salón comedor que goza de luz natural durante todo el día, complementado por una cocina totalmente equipada para satisfacer las necesidades de los más exigentes. Dispone de dos habitaciones dobles con armarios empotrados y ventanas de PVC con doble acristalamiento climalit, un moderno baño y una acogedora terraza con orientación sur.

La propiedad se sitúa en un complejo residencial que ofrece un ambiente sereno con zonas ajardinadas y piscina comunitaria. Además, el apartamento cuenta con una puerta blindada con múltiples anclajes y un acceso adaptado para personas con movilidad reducida.

Las oportunidades de encontrar un hogar adecuado a tus sueños están al alcance. Ya sea que busques inmersión en una vida cultural dinámica, la serenidad del mar a tan solo unos pasos o una mezcla de ambas, estas propiedades ofrecen una colección impresionante de opciones para cada gusto.

