Espectacular casa de piedra en venta en Sóller, con piscina y casa de invitados. ¿Nos acompañas a visitarla?

La imagen de portada de hoy muestra una vivienda que combina majestuosidad y calidez en un solo vistazo. Construida con detalles que enamoran y una arquitectura que roba el aliento, esta casa en venta en Mallorca, de piedra, esconde elegancia y belleza en cada rincón. ¿Qué hace tan especial a esta casa de ensueño? Acompáñanos a conocer su diseño impecable y déjate seducir por la magia de sus espacios únicos.

Situada en las afueras de Sóller, la propiedad ofrece un equilibrio perfecto entre privacidad y conveniencia. Podrás disfrutar de vivir en el campo, mientras que el vibrante centro de Sóller, con sus tiendas, restaurantes y servicios, está a solo un corto paseo de distancia.

Está compuesta por una casa principal y una casa de invitados, ambas diseñadas para ofrecer el máximo confort y estilo.

Casa en venta en Soller / Tucasa.com

Casa principal

Serás recibido por una amplia entrada que conduce a un acogedor salón, perfecto para relajarse. La casa cuenta con tres amplias habitaciones, cada una con detalles rústicos que realzan el encanto de la construcción de piedra. El baño es espacioso y está equipado con acabados de alta calidad.

La cocina es el corazón de esta casa, con vistas espectaculares al exterior que harán que cada comida sea una experiencia memorable. El área de la cocina está diseñada para los amantes de la gastronomía, con amplias superficies de trabajo y electrodomésticos modernos que se integran perfectamente con el entorno rústico. Desde la cocina tenemos acceso a la terraza, lo que es perfecto para disfrutar la zona exterior.

Cocina casa en venta en Sóller / Tucasa.com

La magnífica terraza te invita a disfrutar del aire libre, y la piscina es el lugar perfecto para refrescarte durante los cálidos días de verano. Además, la casa principal incluye un práctico trastero, un garaje dentro de la propiedad y seis espacios de estacionamiento privados adicionales fuera de la propiedad.

Casa de Invitados

Esta encantadora casa de invitados es perfecta para recibir a familiares y amigos, cuenta con una cocina completamente equipada, un amplio salón comedor y dos habitaciones que ofrecen comodidad y privacidad a los huéspedes.

Las dos espectaculares terrazas de la casa de invitados ofrecen vistas inigualables a Sóller, creando un espacio ideal para relajarse, leer un libro o simplemente disfrutar del paisaje. Además, una de las terrazas incluye una barbacoa, perfecta para organizar cenas al aire libre y crear recuerdos inolvidables.

Vistas casa de piedra en Sóller / Tucasa.com

Vídeo de la vivienda

Pepa Caballero

Y si tus expectativas y presupuestos, son otras, te mostramos este piso en venta en Sóller, en la zona centro, con 97 m2, 3 dormitorios, 1 baño salón comedor y cocina amueblada y equipada, luminoso y con aire acondicionado y calefacción. Su precio: 290.000 euros.

Para visita y más información en piso en venta en Sóller.

Información de contacto:

Inmosoller Inmobiliaria es la agencia que puede ofrecerte toda la información y asesorarte sobre esta espectacular casa en venta en Sóller. Y aprovechando la amabilidad y profesionalidad de Daniel Sánchez, Gerente de Inmosoller, profundizamos en el mercado inmobiliario en Mallorca y concretamente en esta población.

Daniel Sánchez, Gerente de Inmosoller / Inmosoller

PREGUNTA (P.-). Daniel, nos gustaría contar con una introducción general para conocer su visión sobre la situación actual del mercado inmobiliario en Sóller

RESPUESTA (R.-). El mercado actual en Sóller es un mercado no muy amplio que se caracteriza por una fuerte demanda, tanto nacional como internacional, y una oferta cada vez más escasa y no asequible para todos los bolsillos. La fuerte demanda extranjera y la escasa oferta han hecho que se hayan incrementado fuertemente los precios en los últimos 4 años. La causa en gran parte es, desde mi punto de vista, el cambio que ocurrió en muchos trabajos con la crisis sanitaria del COVID y la instauración, en muchos trabajos, del teletrabajo. Eso hizo plantearse a mucha gente que vive en climas más fríos y lluviosos que podían trabajar y vivir aquí, que ya no teníanque venir sólo para vacaciones.

P.- ¿Qué tipo de inmuebles son los más demandados en estos momentos en su zona?

R.- Las viviendas más demandadas son los inmuebles que cuentan con espacio exterior. La gente quiere disfrutar al máximo del buen clima que tenemos casi todo el año últimamente, esta demanda también se incrementó después de la pandemia.

P.- En este sentido, ¿hay suficiente oferta en respuesta a la demanda de vivienda existente?

R.- La falta de oferta inmobiliaria en Sóller es evidente, la oferta de pisos es escasa e insuficiente para los habitantes de Sóller, esta escasez hace que los precios de los pisos sea alto y poco accesible para los Sollerics.

P.- ¿Cuáles son los principales retos a los que se enfrenta el mercado inmobiliario ahora mismo?

R.- Creo que el reto es lo que he mencionado anteriormente, a la problemática de que quedan pocos solares edificables en Sóller para construir vivienda nueva hay que añadir el alto coste de construcción en estos momentos lo que dificulta el aumento de oferta y hace que la demanda vaya en aumento y ya sabemos que, cuando hay fuerte demanda y poca oferta, los precios aumentan.

P.- ¿Cómo ha cambiado la inmobiliaria en los últimos tiempos?

R.- Las inmobiliarias han cambiado mucho en los últimos tiempos, lo que era útil hace 20 años ahora no lo es. La tecnología y el tipo de cliente hace que haya cambiado mucho, ahora muchas propiedades se alquilan incluso compran con una videollamada.

P.- ¿Como es su relación con el cliente?

R.- Mi relación con los clientes es muy buena. Durante el transcurso de una operación inmobiliaria, tanto para adquisición como para venta de un inmueble, siempre se suele transformar en una relación de amistad.

P.- En cuanto a las oportunidades existentes, ¿cuáles destacaría?

R.-Las oportunidades en Sóller cada vez son más escasas. Pero lo que hoy parece una simple compra, al cabo de un año, sí que se ve como haber aprovechado una oportunidad.

P.- ¿Le parece importante la nueva regulación del agente de la propiedad?

R.- Si, creo que era necesario. Esta regulación será buena tanto para el profesional inmobiliario como para los usuarios. Habrá un listado oficial de agentes de la propiedad de Baleares que regulara que, quien ejerza, tenga los conocimientos necesarios para desarrollar este trabajo. Se ha trabajado mucho desde la asociación para que esta regulación fuera una realidad.

P.- Finalmente, ¿cuáles son sus recomendaciones para alguien que esté pensando en comprar, vender o alquilar un inmueble en Sóller?

R.- Que se deje asesorar, hoy en día tanto la compra como la venta de una propiedad implica estar hablando de mucho dinero además que, en algunos casos, sea por estar en suelo rústico o por otras circunstancias puede ser complejo, tanto la compra como la venta, por lo que es siempre recomendable estar asesorado por un agente y evitar futuros problemas. En el caso del alquiler, con la entrada de la nueva ley en mayo de 2023, también es conveniente estar asesorado.

A la hora de elegir una vivienda aconsejaría que se pongan en contacto con un profesional, con un agente asociado a la API, ya que da unas garantías, el Colegio de Agentes de la Propiedad de Baleares 'COAPI' tiene un código deontológico, que firmamos los asociados, para trabajar con un código de ética y buenas prácticas. Inmosoller es un agencia inmobiliaria asociada a API Baleares.

Sobre Inmosoller Inmobiliaria

Inmosoller inmobiliaria cuenta con una interesante cartera de viviendas en la que podrás encontrar desde pisos en alquiler hasta espectaculares casas. Sus oficinas se encuentran en Camí des Murterar, S/N, en Soller, con teléfono de contacto 646 36 85 26 o bien, puedes contactar con ellos en su página web https://www.inmosoller.com/