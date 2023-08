Con una cartera de inmuebles de lo más variada y una importante presencia en la isla, el equipo de DE PRADA & MOYA REAL ESTATE dispone de la suficiente información y experiencia para analizar sobre el terreno y en tiempo real la situación del mercado inmobiliario de Mallorca. Estos profesionales, los cuales aseguran que “nos preocupamos por nuestros clientes como si fuésemos nosotros mismos quienes compramos o vendemos una propiedad”, comparten desde esta posición su opinión sobre las principales tendencias, demandas y perspectivas del sector inmobiliario siendo, por tanto, conocedores de primera mano del mismo.

- ¿Cómo definirían la situación del mercado inmobiliario en Mallorca?.

Podríamos enfocarlo como un sector que, debido a las limitaciones de una isla y además con tanta afluencia turística, implica que los precios tengan una tendencia anual alcista. De todas maneras, también consideramos que todo momento de recesión llega precedido de situaciones de riesgo financiero y en la actualidad tenemos un importante incremento de incertidumbre con el cliente inversor.

- ¿Qué retos, oportunidades o perspectivas presenta ahora mismo el mercado inmobiliario mallorquín?

De forma particular, nuestro reto personal es incentivar a los clientes que deciden hacer una operación de tanto capital, a que tengan la tranquilidad y confianza de estar bien asesorados para así no perder tiempo, dinero y energía en una mala gestión legal, comercial y monetaria. Las oportunidades suelen tener fecha de caducidad muy corta, por lo que tener un equipo detrás que se encargue de hacer ese seguimiento, es un acierto. Las perspectivas no son otras que, ante la constancia, preparación y organización, los objetivos acaban llegando.

- ¿Es un buen momento para vender y comprar vivienda en Mallorca?

A esta pregunta, no encontramos mejor respuesta que un sí rotundo. Tanto si la operación es para hacerse con una residencia habitual, como si es para una inversión. Mallorca es un lugar idílico donde muchas familias desean trasladarse a vivir o para disfrutar de su jubilación. Esto implica que el movimiento de compraventa sea muy regular, a pesar de que el precio es el detonante principal para que una propiedad acabe siendo una buena oportunidad para comprar o vender una propiedad en Mallorca.

- ¿Cuál es su consejo ahora mismo para alguien que esté pensando en vender su vivienda en Mallorca en estos momentos?.

Que a pesar de las tendencias alcistas en los precios de venta, los comentarios de vecinos o conocidos e, incluso, los precios tanteados de otras propiedades en venta en su zona, consideramos imprescindible que tenga un buen asesoramiento inmobiliario para realizar una valoración comparativa de mercado para optimizar el tiempo de venta del inmueble y conseguir una venta de éxito.

- ¿Y para quién quiera comprar?.

En primer lugar, que el comprador analice bien su situación financiera con su gestor económico y valore su motivo principal de compra. Sin lugar a duda, después debe de tener bien calibrados sus requisitos/necesidades y separarlos de los posibles extras que esa propiedad pueda tener. Todo ello, sin un buen asesoramiento legal y comercial, es una situación delicada, por lo que es fundamental contar con esta ayuda para dar lugar a una operación exitosa.

- ¿Qué zonas de la isla son las más atractivas en estos momentos para llevar a cabo operaciones de compraventa de viviendas?.

Todas aquellas que se encuentren en la costa o con bonitas vistas a la Serra de Tramuntana, le dan una exclusividad selecta a ese inmueble, por lo que menos oferta existe y más demandas recibe. En los últimos años existen en Mallorca zonas de revalorización del terreno, como Son Rapinya, Santa Catalina o Son Armadams. Por otro lado, peatonalizar algunas calles céntricas de la capital hace que su entorno sea más agradable, por lo que zonas como Blanquerna, Nuredunna y alrededores, han ganado en atractivo y se han convertido en todo un reclamo.

- ¿Qué tipo de inmuebles son los más demandados ahora mismo en Mallorca?.

Como es habitual, suelen ser aquellos que tengan mínimo 3 habitaciones, aparcamiento, terraza de al menos 15m2 y ascensor. No obstante, muchos clientes acaban prescindiendo de alguna de esas características y potencian más la ubicación del inmueble. A esto se unen otras tendencias de demanda como pueden ser la cercanía a la costa, al centro o con bonitas vistas. Los inmuebles que reúnen alguna de estas características, no tardan más de seis meses en venderse.

