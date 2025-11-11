Sara Fernández

Rosalía convierte el programa de La Revuelta en el más visto de su historia

Este lunes 10 de noviembre, 'La revuelta' y 'El hormiguero' iban a lidiar uno de los pulsos televisivos de la temporada, con la visita de dos invitados que llevan acaparando el foco mediático durante las últimas semanas: Rosalía, por el lanzamiento de 'Lux', su cuarto disco, y Andy Morales, exmiembro de Andy y Lucas, que presentaba su nuevo single, 'Marioneta', con el que comienza su carrera en solitario después de la separación del famoso dúo gaditano. Pero el verdadero pulso (literal) lo protagonizaron Rosalía y Broncano, ya que el programa de TVE se comió a su rival en las audiencias, igual que el público de 'La revuelta' se comió el bizcocho que llevó al plató la cantante.