VÍDEO: Europa Press

Araceli Álvarez de Sotomayor y Fernando Tejero presentan la nueva serie de SkyShowtime 'Nails'

Araceli Álvarez de Sotomayor y Fernando Tejero se unen en 'Nails', la nueva apuesta de SkyShowtime que mezcla comedia y reflexión social a través de la historia de cuatro mujeres que deciden dar un giro radical a sus vidas. Ella, creadora y directora de la ficción, da forma a un proyecto en el que el humor sirve como catalizador de temas de peso; él, intérprete de uno de los personajes clave, se enfrenta a un nuevo reto tras cerrar su etapa en 'La que se avecina'. Ambos conversan con YOTELE sobre los orígenes de la serie, la construcción de sus personajes y el cambio de rumbo que está viviendo el audiovisual.