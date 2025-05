Se dice que "la primera impresión es la que cuenta", motivo por el cual las primeras citas nos ponen tan nerviosos. Eso es lo que debió pensar María nada más conocer a Tomeu, un mallorquín de 60 años que llegaba a 'First Dates' en busca del amor que había perdido.

La primera en llegar era María. La mujer entraba al plató de 'First Dates' en muletas y rápidamente explicó al programa que había tenido un accidente paseando a su perro por Palma. "Me gustan los animales, me gusta hacer deporte, salir a tomar algo", explicaba la de Ibiza con residencia en Mallorca. Carlos Sobera le preguntó a María si buscaba alguna cosa seria en el plató algo que María no indicó claramente. "Bueno, poco a poco, ya se verá, sobre la marcha, no tengo prisa".