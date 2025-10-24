Lucía Feijoo Viera

Histórico avance espacial de España con el lanzamiento exitoso del SpainSat NGII

Hito espacial para España, esta madrugada, con el lanzamiento desde Cabo Cañaveral, en Estados Unidos, del satélite SpainSat NGII. Es el proyecto más ambicioso de la toda historia de la industria espacial española. Un satélite a la vanguardia de las comunicaciones satelitales y que protegerá a Occidente de ciberataques e incluso de amenazas nucleares. Avanzando a 7.000 kilómetros por hora, el SpainSat NG II ya se encuentra en el espacio. El satélite español se situará a unos 36.000 kilómetros de la Tierra. Va a dar servicio a las Fuerzas Armadas, pero también a los aliados, a la Unión Europea y a la OTAN. Junto con su satélite gemelo, los dos SpainSat de Nueva Generación abarcarán dos terceras partes de la Tierra.