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CNP / Policía Local Palma

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VÍDEO | Así han sido detenidos diecinueve miembros de una banda especializada en desvalijar a bañistas en las playas de Palma y Calvià

Formaban un grupo organizado que se había especializado en robar a los bañistas en las playas urbanas de Palma y Calvià. Se desplazaban en patinetes eléctricos hasta las zonas de baño. Allí se apostaban discretamente, vigilaban a los turistas y esperaban a que se metieran en el agua. Y aprovechaban ese momento para llevarse los efectos que dejaban en la arena. Y si eran descubiertos no tenían reparo en utilizar la violencia para culminar el robo. La Policía Nacional ha detenido a 19 jóvenes argelinos que presuntamente integraban la banda, a la que se atribuyen decenas de robos este verano.