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Xavier Peris

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VÍDEO | Decenas de testigos presenciaron el apuñalamiento mortal de un joven en Son Gotleu

"Esto estaba lleno de gente de fiesta", explica un joven en la esquina de la calle Indalecio Prieto con el Passatge Pico Teide, en la barriada palmesana de Son Gotleu, donde anoche un joven argelino apuñaló en el pecho a otro. La víctima murió horas después en Son Espases, mientras que el presunto agresor fue arrestado por la Policía en las inmediaciones del lugar. Los dos implicados, de 18 y 19 años, tuvieron una breve discusión antes del apuñalamiento, y todas las miradas se dirigieron a ello. Entre veinte y treinta personas pudieron presenciar la agresión, explican algunos jóvenes que estuvieron por allí esa noche. Más información