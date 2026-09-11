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Vídeo: Redacción Digital | Foto: CNP / Guardia Civil / SVA

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VÍDEO | Un detenido en el aeropuerto de Palma llevaba 1,3 kilos de cocaína en el intestino

Una intervención conjunta de Guardia Civil, Policía Nacional y Vigilancia Aduanera permitió descubrir a un viajero que llegó al aeropuerto de Palma el pasado domingo con 109 envoltorios de cocaína en el interior de su intestino, con un peso total de 1,3 kilos. El hombre, nigeriano de 46 años, fue trasladado con urgencia al hospital de Son Espases ante el riesgo que corría de morir si se rompía alguno de los paquetes. Finalmente expulsó de forma natural toda la droga. Más información