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VÍDEO | Desarticulada una banda que introducía cocaína en Menorca en coches con dobles fondos

VÍDEO | Desarticulada una banda que introducía cocaína en Menorca en coches con dobles fondos

CNP / SVA / Guardia Civil

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VÍDEO | Desarticulada una banda que introducía cocaína en Menorca en coches con dobles fondos

CNP / SVA / Guardia Civil

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Una investigación desarrollada de forma conjunta por Policía Nacional, Guardia Civil y Vigilancia Aduanera, ha permitido desmantelar una banda que introducía grandes cantidades de cocaína en Menorca, oculta en escondrijos instalados en coches que llegaban a la isla en ferri. En distintas intervenciones los cuerpos de seguridad se han incautaron de más de seis kilos de droga. Más información

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