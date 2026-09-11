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VÍDEO | Desarticulada una banda que introducía cocaína en Menorca en coches con dobles fondos
Una investigación desarrollada de forma conjunta por Policía Nacional, Guardia Civil y Vigilancia Aduanera, ha permitido desmantelar una banda que introducía grandes cantidades de cocaína en Menorca, oculta en escondrijos instalados en coches que llegaban a la isla en ferri. En distintas intervenciones los cuerpos de seguridad se han incautaron de más de seis kilos de droga. Más información
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