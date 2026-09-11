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Vídeo: Redacción Digital | Foto: J.F.M

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VÍDEO | La casa desalojada en Palma ha sufrido el derrumbe de tres vigas del piso superior

Los bomberos de Palma han ordenado esta mañana el desalojo preventivo de una casa situada en el número 10 de la calle Encarnació Vinyas, del barrio de Camp Redó. La razón de esta medida está relacionada con el colapso de tres vigas del techo del piso superior, debido a la humedad que viene sufriendo el edificio durante los últimos años y la fuerte tormenta del pasado miércoles.