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VÍDEO | Juicio en Palma: piden 140 años para los 15 acusados de la mayor red de tráfico de éxtasis
Cuando la Guardia Civil llevó a cabo hace dos años la operación Adriático, consideró que se trataba de la red de traficantes de drogas sintéticas más potente de España, y que tenian la intención de «inundar» Balears de droga, sobre todo éxtasis y ketamina, elaborada en laboratorios clandestinos de Países Bajos y trasladada en coches dotados con dobles fondos. Los quince acusados, entre los que hay españoles, italianos, británicos, neerlandeses y marroquíes, se enfrentan a un total de 140 años de prisión por delitos contra la salud pública y pertencencia a organización criminal. El juicio se celebra a partir de hoy en la Audiencia Provincial de Palma. Más información