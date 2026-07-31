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Los bomberos luchan contra una reactivación del incendio en el Embalse de San Juan

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Los bomberos trabajan para frenar a tiempo la reproducción de un incendio en el Embalse de San Juan. Este mismo viernes, el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, había insistido en que la situación en la zona es "verdaderamente peligrosa" en el marco del incendio forestal de la Sierra Oeste, y ha recordado que está prohibido acceder a la zona durante los próximos días.

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  • incendios forestales
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