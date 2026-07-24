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VÍDEO | La banda de jóvenes ladrones cometió 18 robos en cinco pueblos de Mallorca
Guardia Civil
La Guardia Civil atribuye 18 robos en viviendas de la Part Forana de Mallorca a la banda de jóvenes ladrones desarticulada esta semana. Los investigadores han detenido a 15 personas, cinco de las cuales han ingresado en prisión por orden judicial. Están acusados de delitos de robo con fuerza en vivienda habitada, pertenencia a organización criminal, atentado contra agente de la autoridad y delitos contra la seguridad vial por conducción temeraria y conducción careciendo de permiso. Más información