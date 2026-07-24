Secciones

Es noticia
REY VACACIONES MALLORCAACCIDENTE MORTAL FORMENTERAGOVERN MALESTAR CIUDADANOPSEO MADÓ PERETAZAPATERO ORIGEN JOYASCAMPEONES MUNDIAL IBIZA
instagramlinkedin
VÍDEO | La banda de jóvenes ladrones cometió 18 robos en cinco pueblos de Mallorca

VÍDEO | La banda de jóvenes ladrones cometió 18 robos en cinco pueblos de Mallorca

Guardia Civil

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

VÍDEO | La banda de jóvenes ladrones cometió 18 robos en cinco pueblos de Mallorca

Guardia Civil

Añádenos en Google

La Guardia Civil atribuye 18 robos en viviendas de la Part Forana de Mallorca a la banda de jóvenes ladrones desarticulada esta semana. Los investigadores han detenido a 15 personas, cinco de las cuales han ingresado en prisión por orden judicial. Están acusados de delitos de robo con fuerza en vivienda habitada, pertenencia a organización criminal, atentado contra agente de la autoridad y delitos contra la seguridad vial por conducción temeraria y conducción careciendo de permiso. Más información

TEMAS

  • Mallorca
  • Sucesos Mallorca
Tracking Pixel Contents