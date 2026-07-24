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VÍDEO | Alarma al hallar un coche colgado de una rama al caer cuatro metros del mirador de na Burguesa
El hallazgo de un coche suspendido de una rama tras caer cuatro metros del mirador de na Burguesa ha despertado la alarma ante la posibilidad de que hubiera ocupantes en el interior del vehículo. Bombers de Palma y Policía Local se han movilizado rápidamente hasta el lugar para averiguar qué ocurría. Tras una inspección detallada, han comprobado que no había nadie dentro. La principal hipótesis apunta a que el conductor de este automóvil de alquiler lo habría estacionado sin echar el freno de mano. El turismo se habría deslizado hasta caer por el precipicio. Más información