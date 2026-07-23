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VÍDEO | Desmantelan una organización de narcos que introdujo más de 300 kilos de cocaina en Baleares y en Cataluña
La interceptación el pasado 21 de enero en el Puerto de Palma de un coche con 44 kilos de cocaína en un doble fondo conducido por un hombre de 74 años destapó una poderosa organización de narcotraficantes que operaba en Baleares y en Cataluña. La Agencia Tributaria de Baleares y la Guardia Civil han detenido a 21 personas, se han intervenido 303 kilos de cocaína, 20 kilos de hachís, 400.000 euros en efectivo, 22 vehículos de alta gama y tres armas de fuego. Más información