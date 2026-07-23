FOTO: DM | VÍDEO: @josepromaaan

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VÍDEO | Desalojan a 1.200 personas por una pelea multitudinaria durante un concierto del rapero Hades66 en una discoteca de Palma

Decenas de jóvenes se vieron envueltos esta madrugada en una pelea multitudinaria en una conocida discoteca del polígono de Son Oms, en Palma, que tuvo que ser desalojada para evitar males mayores. Diversas patrullas de la Policía Nacional y Policía Local de Palma acudieron al lugar y evitaron nuevos enfrentamientos. Finalmente solo una persona fue detenida por una agresión, mientras varias más tuvieron que recibir asistencia por las heridas que presentaban, en ningún caso de gravedad.