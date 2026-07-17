Ajuntament Son Servera

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VÍDEO | Incendio forestal en el Puig de sa Bassa, en Son Servera

Efectivos del Ibanat y de los Bombers de Mallorca, con un helicóptero y una avioneta, y con el apoyo de Policía Local, Guardia Civil y Protección Civil, siguen trabajando en la extinción de un incendio forestal que se ha declarado esta mañana en la zona del Puig de sa Bassa, en el municipio de Son Servera. La rápida movilización de los servicios de emergencia ha permitido controlar el fuego, que ha arrasado una zona de bosque todavía por determinar.