Biel Capó

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Controlado el incendio de la Urbanización es Puig de sa Bassa, en Son Servera

Según informan fuentes del Ayuntamiento de Son Servera, el fuego se ha declarado esta mañana y, tras recibirse los primeros avisos, se han movilizado inicialmente agentes de la Policía Local, Guardia Civil, Protección Civil y la Brigada Municipal. Rápidamente han acudido dotaciones del Ibanat, con una avioneta y un helicóptero, y bomberos de los parques de Felanitx y Manacor.